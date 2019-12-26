Зонирование пространства светом – как правильно разделить спальню, кухню и гостиную

Каждая комната в доме разделена на основные и второстепенные зоны с помощью перегородок, вазонов и элементов декора. Важным пунктом зонирования комнаты является ее разделение с помощью освещения. Как сделать это правильно на кухне, в гостиной или спальне – в нашем материале.

Всего в большинстве комнат есть три зоны: общая, рабочая и обеденная. Однако свою специфику имеет каждая из них.

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Зонирование комнат светом

Гостиная



Общее освещение должно иметь функцию регулировки яркости / фото: E27.ua

В целом больше света требует зона у телевизора и место для чтения. Остальное пространство освещается примерно одинаково. В целом существует 5 зон в гостиной:

диванная зона;

зона расположения телевизора;

игровая зона (если есть ребенок)

рабочая зона;

зона для чтения.

Спальня



У кровати стоит сделать дополнительное освещение / фото: Избушка моей мечты

Особенностью спальни является потребность в дополнительном освещении у кровати и над ней. Приглушенная подвешенная лампа нужна над детской кроватью. Также мощная настольная лампа на рабочем месте. Здесь всего три зоны, не считая общей:

кровать;

рабочий стол;

детская кроватка.

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Кухня



Рабочая зона требует дополнительного освещения / фото 5 Watt

Выделять зоны на кухне лучше всего с помощью светодиодных лент, которые имеют разный оттенок в зависимости от пространства, которое они обозначают. Всего на кухне есть три зоны:

общая;

рабочая;

обедняя.

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