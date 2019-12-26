Зонирование пространства светом – как правильно разделить спальню, кухню и гостиную
Каждая комната в доме разделена на основные и второстепенные зоны с помощью перегородок, вазонов и элементов декора. Важным пунктом зонирования комнаты является ее разделение с помощью освещения. Как сделать это правильно на кухне, в гостиной или спальне – в нашем материале.
Всего в большинстве комнат есть три зоны: общая, рабочая и обеденная. Однако свою специфику имеет каждая из них.
Похоже: Виды круглых люстр – как правильно подобрать освещение для дома
Зонирование комнат светом
Гостиная
Общее освещение должно иметь функцию регулировки яркости / фото: E27.ua
В целом больше света требует зона у телевизора и место для чтения. Остальное пространство освещается примерно одинаково. В целом существует 5 зон в гостиной:
- диванная зона;
- зона расположения телевизора;
- игровая зона (если есть ребенок)
- рабочая зона;
- зона для чтения.
Спальня
У кровати стоит сделать дополнительное освещение / фото: Избушка моей мечты
Особенностью спальни является потребность в дополнительном освещении у кровати и над ней. Приглушенная подвешенная лампа нужна над детской кроватью. Также мощная настольная лампа на рабочем месте. Здесь всего три зоны, не считая общей:
- кровать;
- рабочий стол;
- детская кроватка.
Вас может заинтересовать: Освещение ванной комнаты – почему это важно и какие существуют варианты: фото
Кухня
Рабочая зона требует дополнительного освещения / фото 5 Watt
Выделять зоны на кухне лучше всего с помощью светодиодных лент, которые имеют разный оттенок в зависимости от пространства, которое они обозначают. Всего на кухне есть три зоны:
- общая;
- рабочая;
- обедняя.
А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке