Звукоизоляция стен: что нужно знать наперед

Для обеспечения комфортного проживания в доме или квартире необходима тишина. Жизнь в современном мире сопровождается постоянным шумом за окном, такие условия вынуждают искать спасения в звукоизоляции стен.

Посторонние звуки могут проникать не только с улицы, но и из соседних комнат. Поэтому изолировать надо стены, потолок и даже пол.

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С помощью звукоизоляции можно избавиться от различных типов шумов (акустических, ударных, воздушных, структурных).

Каковы преимущества звукоизоляции?

комфорт для вас. Даже в час пик жители помещения, в котором выполнена качественная звукоизоляция стен, не будут слышать посторонних шумов; комфорт для соседей. С качественной звукоизоляцией можно смело заниматься вокалом, игрой на музыкальных инструментах, репетировать, слушать музыку и не бояться, что вас услышат; приемлемая температура. С помощью современных материалов и грамотно проведенных работ теплошумоизоляция стен в квартире позволит защитить помещение от холода или жары.

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Профессиональный специалист обязательно подготовит поверхность перед началом работы. Однако предварительно все же стоит провести обследование комнат и состояния стен, потолка и пола. Все щели, деформации, трещины, отверстия следует закрыть.

Способы шумовой изоляции

Гипсокартон. Дешевый и простой в монтаже, однако требует построения конструкции, которая занимает лишнее место. Подходит для просторных помещений.



Самым распространенным способом звукоизоляции является гипсокартон / фото aviarydecor

Панели. Легкие и эстетически красивые, применяются даже в маленьких комнатах. Единственный минус – цена.



Плиты не слишком популярны из-за своей цены/ фото archiexpo

Полиуретановые плиты. Долговечные и легкие в монтаже, отлично поглощают музыку. Среди минусов: плиты дорогие и не слишком экологичные.



Полиуретан хорошо подойдет для любителей вечеринок / фото purelast

Жидкий полимер. Легкий, быстро застывает и дает идеальную звукоизоляцию, однако этот вариант не подходит, если вы планируете использовать обои.



Полимер самый сложный в монтаже / фото specialtytradescontracting

Все способы звукоизоляции являются относительно простыми и не требуют привлечения специалистов. Также не забывайте, что наилучшего результата можно достичь в тандеме с соседями.

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