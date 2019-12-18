Звукоизоляция стен в квартире: цена и подводные камни такого ремонта

К сожалению, полностью защититься от внешних шумов не получится. И хоть остановить соседа с перфоратором звукоизоляция не сможет, но в ее силах существенно уменьшить проникновение посторонних звуков в квартиру. Что надо знать заранее по звукоизоляции в квартире – читайте в нашем материале.

Перед началом ремонта нужно сразу определить рамки бюджета и понять, насколько качественной получится изоляция за выделенные деньги.

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Какая цена и что нужно знать перед началом работ

Цена



Процесс работы трудоемкий / фото: Profi Bud

Качественная звукоизоляция квартиры – это дорого. К сожалению, для обшивки стен небольшой комнаты, пола и потолка, вам нужно будет потратить более 45 тысяч гривен.

Процесс

Если вы все же готовы потратиться, то необходимо купить гипсокартон и каркас для него. Мягкий материал изоляции нельзя штукатурить, красить или уплотнять. В конце его надо закрыть листом гипсокартона или прочной вагонкой.

Изоляция



Материалы для утепления бывают разные / фото: Риберра

Изоляция используется только на стенах, граничащих с соседями. Защититься от шума на улице могут лишь качественные металлопластиковые окна.

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Масштаб



Потолок тоже необходимо изолировать / фото: Initial

Установку такой сложной системы можно приравнять к капитальному ремонту комнаты или целой квартиры. Для эффективного подавления шума изоляция крепится на голые стены, что означает полный демонтаж любых конструкций из гипсокартона, вагонки или других материалов.

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