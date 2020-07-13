Секретний паб: в Шанхаї відкрили бар в підвалі зі стильним інтер'єром – фото
Розташований в центрі одного з китайських мегаполісів – Шанхаї, новий паб не має вивіски, а в мережі його не рекламують. Освітлення в барі мінімальне, а інтер'єр не оформлювався в якомусь з концептуальних стилів. Дізнавайтесь більше в нашому матеріалі.
Власники хочуть, щоб відвідувачі отримали тихе та спокійне місце в гамірному Шанхаї, повідомляє Archdaily.
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Для входу всередину гості спускаються сходами до довгого і темного коридору, який виступає переходом між галасливою вулицею і тихим інтер'єром.
Скляна стінка тут доволі багатофункціональна / Фото Archdaily
Дизайн інтер'єру тут не має жодного конкретного стилю, а меблі зроблені на замовлення. Паб поділено на чотири просторові компоненти: фоє, бар, зал.
Бар тут вийшов доволі широким та просторим / Фото Archdaily
Зал оформлений трьома компонентами: бірманський тик, шкіра та мідь. Мінімалістичний дизайн задньої стінки та стільниці дозволяє краще взаємодіяти між гостями та баром.
Також тут ретельно дібрані світильники, які допомагають гостям зануритися в барне мистецтво та підкреслити критичні елементи.
Зал також має приглушене світло / Фото Archdaily
Скляна стіна позаду виконує роль багатофункціонального елемента. Адже вона використовується як стійка для висувних ящиків, які вбудовуються всередину. Ті ж шухляди також виступають в ролі бічних столів для гостей.
До слова: Поєднання шику та мінімалізму: фото розкішного готелю з Франції
Туалет тут має точкове освітлення / Фото Archdaily
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