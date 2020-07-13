Розташований в центрі одного з китайських мегаполісів – Шанхаї, новий паб не має вивіски, а в мережі його не рекламують. Освітлення в барі мінімальне, а інтер'єр не оформлювався в якомусь з концептуальних стилів. Дізнавайтесь більше в нашому матеріалі.

Власники хочуть, щоб відвідувачі отримали тихе та спокійне місце в гамірному Шанхаї, повідомляє Archdaily.

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Для входу всередину гості спускаються сходами до довгого і темного коридору, який виступає переходом між галасливою вулицею і тихим інтер'єром.



Скляна стінка тут доволі багатофункціональна / Фото Archdaily

Дизайн інтер'єру тут не має жодного конкретного стилю, а меблі зроблені на замовлення. Паб поділено на чотири просторові компоненти: фоє, бар, зал.



Бар тут вийшов доволі широким та просторим / Фото Archdaily

Зал оформлений трьома компонентами: бірманський тик, шкіра та мідь. Мінімалістичний дизайн задньої стінки та стільниці дозволяє краще взаємодіяти між гостями та баром.

Також тут ретельно дібрані світильники, які допомагають гостям зануритися в барне мистецтво та підкреслити критичні елементи.



Зал також має приглушене світло / Фото Archdaily

Скляна стіна позаду виконує роль багатофункціонального елемента. Адже вона використовується як стійка для висувних ящиків, які вбудовуються всередину. Ті ж шухляди також виступають в ролі бічних столів для гостей.

До слова: Поєднання шику та мінімалізму: фото розкішного готелю з Франції



Туалет тут має точкове освітлення / Фото Archdaily