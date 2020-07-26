В Сенегалі побудували лікарню, проте місцеві облаштували там школу – фото
Швейцарська студія архітектора Мануеля Герца спроєктувала цегляний фасад для лікарні у східному Сенегалі, проте місцевий підрядник перетворив приміщення на школу. Цікаво, що будівництво є доволі експериментальним, адже архітектори хочуть вивчити як цегляні приміщення функціонуватимуть в місцевому кліматі.
Школа розташована в селі на південь від міста Тамбакунда на сході Сенегалу, повідомляє Dezeen.
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Проте з самого початку приміщення мало виконувати роль невеличкої лікарні, проте після оцінки інфраструктури, на місці вирішили обладнати школу.
Одна лікарня вже є неподалік цього села / Фото Dezeen
Студія архітектури спроєктувала перфоровані цегляні фасади для лікарні, оскільки хотіла створити будівлю, яка могла б пом'якшити клімат всередині без необхідності кондиціонування повітря.
Приміщення побудували на околиці села / Фото Dezeen
Маленька школа, яка побудована з двох стін, кожна з яких зроблена з чотирьох цегляних панелей, з'єднаних боковим склепінчастим дахом.
Вентиляція тут відмінна / Фото Dezeen
У порівнянні з іншими сільськими школами, ця має набагато кращу вентиляцію, набагато краще освітлення і нижчу температуру в приміщенні. Вентиляція надзвичайно важлива для східного Сенегалу, оскільки температура легко досягає понад 40 градусів в посушливий сезон,
– розповіли архітектори.
Підлога тут зроблена з використаної плитки / Фото Dezeen
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Інтер'єр тут доволі світлий зі склепінчастим дахом та суцільною білою стіною.
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