Австралійська студія дизайну Siren раніше спеціалізувалась на відновленні будинків, які постраждали внаслідок пожеж в Австралії на початку 2020 року. Сьогодні фірма вийшла за межі Австралії та славиться своїми інтер'єрами для робочих просторів.

Сьогодні в компанії є 75 працівників, більшість з яких жінки, повідомляє Dezeen.

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Базова студія компанії розташовується в Сіднеї, а працює переважно над комерційними інтер'єрами, зокрема офісними приміщеннями.



В інтер'єрах фірми завжди багато зелені / Фото Dezeen

Усі проєкти фірми доволі екологічні, засновниця вірить, що робота її фірми "надихне бізнес на турботу про планету".

Серед останніх проєктів студії – два офіси консалтингової фірми Maximus. Чистий, мінімалістичний простір у Мельбурні та темніший еквівалент з власним баром у Сіднеї. Також тут багато саджанців та дизайнерські столи, які підтримують практичність традиційної робочої студії.



Тут дизайн переважно темного кольору / Фото Dezeen

Для інтер'єру офісу компанії в місті Камбоя все – від підлоги до столів та стільців в кабінеті викладено в сільському дереві, а обшивка стінами ховає вбудовані приміщення для зберігання.



Так виглядає світлий еквівалент / Фото Dezeen

В цьому проєкті задля зменшення використання будівельних матеріалів, природні цегляні стіни будівлі залишають оголеними, за винятком ігрової кімнати та бібліотеки, які вистелили з фанери, щоб додати відчуття тепла в простір.



Цей простір більше схожий на креативний коворкінг / Фото Dezeen

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Ми наполегливо працюємо над створенням середовища, де цілі компанії можуть процвітати. Сюди входить прискіплива увага до здоров'я, добробуту та соціальної і екологічної стійкості,

– розповідає засновниця.