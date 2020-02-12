Кухня в італійському стилі: особливості, меблі та освітлення – фото
Модерний стиль в італійській версії стає все популярнішою серед українців. Проте не забувайте, що цей стиль підходить тільки для просторих кухонь, тому що меблі повинні розташовуватись так, щоб залишалося достатньо вільного простору, яке б проглядалося з усіх боків.
В ідеалі, вікна кухні мають виходити на Середземне море, але не у всіх є така можливість.
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Особливості кухні в італійському стилі
Матеріали
Меблі завжди повинні бути дерев'яні / фото: Golden Plaza
Використовується багато природних матеріалів. Поверхні стільниць зазвичай матові та зроблені з каменю або граніту. Підлогу оформлюють з теракоти або сланцевої плитки.
Кольори
Варіантів колірної гами насправді багато / фото: Golden Plaza
Відтінки охри, обпаленої помаранчевої глини, теракотовий колір, ніжний жовтий і блискучий блакитний ідеально підходять для елегантного італійського способу життя.
Все на видному місці
Кулінарний інвентар на таких кухнях зазвичай на видному місці. На столі або спеціальних стійках.
Освітлення
Великі вікна – важлива складова кімнати / фото: Golden Plaza
Найважливішим пунктом є наявність вікон, а відповідно і природного світла в кімнаті. Причиною є важлива складова кухні в італійському стилі – кімнатні рослини, які власне і потребують природного світла.
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Меблі
Італійський стиль загалом сформований з тосканського варіанту. А для нього характерне використання деревини, інколи навіть грубої обробки.
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