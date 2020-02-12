Кухня в італійському стилі: особливості, меблі та освітлення – фото

Модерний стиль в італійській версії стає все популярнішою серед українців. Проте не забувайте, що цей стиль підходить тільки для просторих кухонь, тому що меблі повинні розташовуватись так, щоб залишалося достатньо вільного простору, яке б проглядалося з усіх боків.

В ідеалі, вікна кухні мають виходити на Середземне море, але не у всіх є така можливість.

Дивіться ще: Дизайн кухні 2020 – стильні поєднання кольорів та матеріалів: фото

Особливості кухні в італійському стилі

Матеріали



Меблі завжди повинні бути дерев'яні / фото: Golden Plaza

Використовується багато природних матеріалів. Поверхні стільниць зазвичай матові та зроблені з каменю або граніту. Підлогу оформлюють з теракоти або сланцевої плитки.

Кольори



Варіантів колірної гами насправді багато / фото: Golden Plaza

Відтінки охри, обпаленої помаранчевої глини, теракотовий колір, ніжний жовтий і блискучий блакитний ідеально підходять для елегантного італійського способу життя.

Все на видному місці

Кулінарний інвентар на таких кухнях зазвичай на видному місці. На столі або спеціальних стійках.

Освітлення



Великі вікна – важлива складова кімнати / фото: Golden Plaza

Найважливішим пунктом є наявність вікон, а відповідно і природного світла в кімнаті. Причиною є важлива складова кухні в італійському стилі – кімнатні рослини, які власне і потребують природного світла.

Читайте також: Штори для кухні - як не помилитися у виборі та які є варіанти

Меблі

Італійський стиль загалом сформований з тосканського варіанту. А для нього характерне використання деревини, інколи навіть грубої обробки.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням