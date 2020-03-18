Середземноморський стиль в інтер'єрі: особливості облаштування та необхідні матеріали

Середземноморський стиль найбільш поширений в південноєвропейських країнах. Своєму виникненню він завдячує передусім Італії та Іспанії. Які особливості облаштування середземноморського стилю в інтер'єрі, та які матеріали вам знадобляться – читайте в нашому матеріалі.

Старий варіант стилю притаманний для маленьких будиночків, сучасний цілком підійде і для більших апартаментів.

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Особливості середземноморського стилю

Кольори



Блакитний колір – повинен нагадувати море / фото: Рівне1

Стрижневим кольором середземноморського стилю є палітра білих відтінків. Проте, використання жовтого, синього, коричневого, світло-сірого, оливкового кольору вдало доповнить як інтер'єр, так і екстер'єр житла.

Матеріали

Основними матеріалами для цього стилю є глина, дерево, кований матеріал та кераміка.

Меблі



Приклад вітальні у сучасному середземноморському стилі / фото: Рівне1

Фурнітура в середземноморському стилі зазвичай дерев'янна та пофарбована у яскраві кольори.

Вікна

В старому варіанті стилю вікна повинні бути маленькими, в сучасному використовуються великі. Також важливим є використання віконниць зовні.

Оформлення підлоги, стелі та стін



Сьогодні для стилю найважливішим є велика кількість сонця / фото: Rehouse

Стіни зазвичай білосніжного кольору, зрідка викладаються плиткою. Підлога зазвичай викладена керамічною плиткою або природним каменем. Стелю фарбують в один тон зі стінами. Інколи трапляється звичайне балкове перекриття.

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Аксесуари

Дрібнички на морську тематику, елементи декору з кованого металу, легкі штори на вікнах, мозаїка і килими.

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