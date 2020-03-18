Середземноморський стиль в інтер'єрі: особливості облаштування та необхідні матеріали
Середземноморський стиль найбільш поширений в південноєвропейських країнах. Своєму виникненню він завдячує передусім Італії та Іспанії. Які особливості облаштування середземноморського стилю в інтер'єрі, та які матеріали вам знадобляться – читайте в нашому матеріалі.
Старий варіант стилю притаманний для маленьких будиночків, сучасний цілком підійде і для більших апартаментів.
Схоже: Стиль ампір в інтер'єрі: особливості обробки та кольорів – фото
Особливості середземноморського стилю
Кольори
Блакитний колір – повинен нагадувати море / фото: Рівне1
Стрижневим кольором середземноморського стилю є палітра білих відтінків. Проте, використання жовтого, синього, коричневого, світло-сірого, оливкового кольору вдало доповнить як інтер'єр, так і екстер'єр житла.
Матеріали
Основними матеріалами для цього стилю є глина, дерево, кований матеріал та кераміка.
Меблі
Приклад вітальні у сучасному середземноморському стилі / фото: Рівне1
Фурнітура в середземноморському стилі зазвичай дерев'янна та пофарбована у яскраві кольори.
Вікна
В старому варіанті стилю вікна повинні бути маленькими, в сучасному використовуються великі. Також важливим є використання віконниць зовні.
Оформлення підлоги, стелі та стін
Сьогодні для стилю найважливішим є велика кількість сонця / фото: Rehouse
Стіни зазвичай білосніжного кольору, зрідка викладаються плиткою. Підлога зазвичай викладена керамічною плиткою або природним каменем. Стелю фарбують в один тон зі стінами. Інколи трапляється звичайне балкове перекриття.
Читайте також: Стиль гранж в інтер'єрі – особливості стилю, кольори та меблі
Аксесуари
Дрібнички на морську тематику, елементи декору з кованого металу, легкі штори на вікнах, мозаїка і килими.
А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням