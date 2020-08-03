У старому житловому будинку в центрі Сан-Паулу дизайнери спроєктували та втілили в життя оновлений дизайн. Зміни торкнулись також плану житла, яке зазнало розширення. Зокрема одна зі стін в будинку замінена на шафи, які кріпляться до шарнірів, а отже є пересувними.

Квартира розташована у модерністському житловому будинку, який побудований у 1964 році, інформує Archdaily.

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Усі квартири в будинку мають важкі віконниці на вікнах, проте відремонтоване помешкання навпаки отримало широкі відкриті вікна.



Будинок збудований уже доволі давно / Фото Archdaily

Загальна площа квартири 320 метрів квадратних містить приватні та соціальні зони, які розташовані вздовж фасаду, а так звані "вологі кімнати", такі як ванні кімнати, комунальні послуги та кухня, розташовуються позаду.



Квартира вийшла мінімалістичною / Фото Archdaily

Більшість кімнат тут зазнавали перепланування, адже квартира отримувала мало сонячного світла. Сьогодні ж тут покращилась вентиляція та стало більше природного світла.

Результат дозволив посилити взаємодію між кухнею та соціальною зоною, оскільки ці середовища тепер відокремлюються лише висувними шафами з дерева. Саме 26-метрова система шаф та полиць є ключовою у дизайні.



Великий коридор простягається вздовж фасадних вікон / Фото Archdaily

Стінка з'єднує всю квартиру вздовж і просторово визначає "лінію екватора" між різними кімнатами, та яку можна пересувати. Такий прийом виявився доволі зручним, адже полиці відіграють різну роль у різних кімнатах. Так, у коридорі, їдальні та вітальні, шафи зберігають посуд, демонструють мистецтво та підтримують рослини, а у вітальні підтримує книги та електроніку.



Шафи можна вільно переміщувати / Фото Archdaily

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Інтер'єр у будинку мінімалістичний, проте з присутністю декору. Стіни та підлога тут облицьовані деревом, а стеля в більшості кімнат оброблена гіпсокартоном.

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