Шафи-купе: види та механізм руху дверей
Завдяки своїй місткості та практичності шафи-купе завойовують все більше прихильників. Які існують види шаф-купе та який механізм руху дверей вибрати – читайте у матеріалі.
Сучасні моделі вже давно не обмежуються класичними варіантами. Сьогодні можна вибирати матеріал, вид шафи та навіть принцип руху дверей.
Вам сподобається: Звукоізоляція стін: що треба знати наперед
Види шаф-купе
Вбудована модель
Вбудовані шафи користуються популярністю серед жителів міст / фото: Меблі для вас
Якщо у вашій квартирі мало вільного простору, то вбудована у стіну шафа – найкращий варіант. До того ж, за словами експертів, шафи-купе в стіні дають ефектний мінімалізм у дизайні, що дозволяє облаштувати приміщення повним комплектом меблів, не перевантажуючи інтер'єр.
Проте, легко пересунути шафу в інший куток кімнати в такому випадку вже не вийде.
Корпусна модель
Підходить для просторих кімнат / фото: Меблі для вас
Такі шафи не надто просторі, але теж непогано доповнюють інтер'єр. Великим плюсом є можливість переставити її в будь-який момент в іншу частину кімнати.
Також така модель зазвичай дешевша за вбудовані аналоги.
Механізм руху дверей
Роликова система
Такий механізм є дешевим та доступним для всіх / фото: СтройСов
Цей спосіб працює внаслідок руху роликів (до них прикріплені двері), по металевій рамі. Роликова система є дешевою та поширеною.
Великим мінусом такого виду є його ненадійність. Ролики часто "злітають" з рами. До того ж пластину треба постійно прибирати, бо навіть дрібне сміття заважає пересуванню роликів.
Читайте також: Як утеплити балкон зсередини: підбір матеріалів
Рейкова система
Сміття не може потрапити всередину / фото: Castorama
За такого механізму ролики закріплені на монорейці. Завдяки спеціальній конструкції такі системи є надійнішими, оскільки запобігають заклинюванню роликів і потраплянню сміття в механізм.
Мінусом цього механізму є лише його ціна.
А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням