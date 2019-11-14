Шафи-купе: види та механізм руху дверей

Завдяки своїй місткості та практичності шафи-купе завойовують все більше прихильників. Які існують види шаф-купе та який механізм руху дверей вибрати – читайте у матеріалі.

Сучасні моделі вже давно не обмежуються класичними варіантами. Сьогодні можна вибирати матеріал, вид шафи та навіть принцип руху дверей.

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Види шаф-купе

Вбудована модель



Вбудовані шафи користуються популярністю серед жителів міст / фото: Меблі для вас

Якщо у вашій квартирі мало вільного простору, то вбудована у стіну шафа – найкращий варіант. До того ж, за словами експертів, шафи-купе в стіні дають ефектний мінімалізм у дизайні, що дозволяє облаштувати приміщення повним комплектом меблів, не перевантажуючи інтер'єр.

Проте, легко пересунути шафу в інший куток кімнати в такому випадку вже не вийде.

Корпусна модель



Підходить для просторих кімнат / фото: Меблі для вас

Такі шафи не надто просторі, але теж непогано доповнюють інтер'єр. Великим плюсом є можливість переставити її в будь-який момент в іншу частину кімнати.

Також така модель зазвичай дешевша за вбудовані аналоги.

Механізм руху дверей

Роликова система



Такий механізм є дешевим та доступним для всіх / фото: СтройСов

Цей спосіб працює внаслідок руху роликів (до них прикріплені двері), по металевій рамі. Роликова система є дешевою та поширеною.

Великим мінусом такого виду є його ненадійність. Ролики часто "злітають" з рами. До того ж пластину треба постійно прибирати, бо навіть дрібне сміття заважає пересуванню роликів.

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Рейкова система



Сміття не може потрапити всередину / фото: Castorama

За такого механізму ролики закріплені на монорейці. Завдяки спеціальній конструкції такі системи є надійнішими, оскільки запобігають заклинюванню роликів і потраплянню сміття в механізм.

Мінусом цього механізму є лише його ціна.

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