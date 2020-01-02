Що купити додому у 2020 році: названо найпопулярніші предмети інтер’єру
Якщо ваш будинок не оформлений в стилі мінімалізм, то зіпсувати інтер’єр будь-якої кімнати за допомогою меблів чи елементів декору досить важко. Хоча завжди треба знати міру. Якщо вам хочеться бути в тренді та мати вдома популярні предмети інтер’єру – читайте наш матеріал.
Про найпопулярніші дизайнерські рішення для звичних речей та де їх купити розповіли у Who What Wear.
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Найпопулярніші предмети інтер’єру у 2020 році
Ліжко
Ціна на таке ліжко стартує від 549 фунтів / фото: Made
Стіл
Ціна на такий стіл 295 фунтів / фото: Add pynta
Світильник
Обійдеться вам такий світильник в 395 фунтів / фото: John Lewis
Пуф
Синій пуф коштуватиме 189 фунтів / фото: Made
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Диван
Ціна на смугастий диван починається від 1 995 фунтів / фото: Add pynta
А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням