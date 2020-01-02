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Що купити додому у 2020 році: названо найпопулярніші предмети інтер’єру

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Новинок зі світу дизайну на ринку багато / Architecture blog

Якщо ваш будинок не оформлений в стилі мінімалізм, то зіпсувати інтер’єр будь-якої кімнати за допомогою меблів чи елементів декору досить важко. Хоча завжди треба знати міру. Якщо вам хочеться бути в тренді та мати вдома популярні предмети інтер’єру – читайте наш матеріал.

Про найпопулярніші дизайнерські рішення для звичних речей та де їх купити розповіли у Who What Wear.

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Найпопулярніші предмети інтер’єру у 2020 році

Ліжко


Ціна на таке ліжко стартує від 549 фунтів / фото: Made

Стіл


Ціна на такий стіл 295 фунтів / фото: Add pynta

Світильник


Обійдеться вам такий світильник в 395 фунтів / фото: John Lewis

Пуф


Синій пуф коштуватиме 189 фунтів / фото: Made

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Диван


Ціна на смугастий диван починається від 1 995 фунтів / фото: Add pynta

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням

 

 

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Дизайн Ідеї для інтер'єру Ідеї для дому
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