Кухонний фартух – види матеріалів та особливості варіантів
Під час приготування їжі на кухні завжди існує висока імовірність забруднити стіни навколо. Саме тому важливим елементом кухонного інтер'єру є фартух. До того ж, фартух завжди першим впадає в очі на будь якій кухні. Які матеріали використовуються для фартуха, їхні особливості та види – читайте в нашому матеріалі.
При виборі фартуха слід врахувати особливості догляду за ним та стійкість до зовнішнього впливу.
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Види фартухів для кухні та їхні особливості
Керамічна плитка
Плитка є найпопулярнішим варіантом сьогодні / фото: Агромат
Найпростіше та найдешевше рішення, це обумовлено її властивостями і характеристиками. Якісна плитка і професійний монтаж дозволять уникнути необхідності ремонту протягом 25 років.
Переваги:
- простота та легкістю догляду;
- стійкість до впливів харчових інгредієнтів і побутової хімії;
- відсутність впливу вологи і підвищеної температури;
- естетичність.
Натуральний камінь
Камінь виглядає дуже естетично / фото: Design and Decor
Натуральний камінь для кухонного фартуха, буде доречний тільки в разі наявності кам’яної стільниці. Не забувайте, що всі елементи кухні повинні бути узгоджені із дизайном інтер’єру. Варіантів каменю теж є кілька:
- Граніт. Має безліч відтінків, а також високу щільність і твердість, мінімальний показник водопоглинання при високій міцності.
- Мармур. Плити з цього матеріалу пористі, тому поверхня потребує полірування.
- Базальт нелегкий у монтажі, а отже вимагає професійності від майстра. У декоративності він поступається іншим видам каменю, але володіє кращими експлуатаційними характеристиками.
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Скло
Скло потребуватиме ретельнішого догляду / фото: Decorprint
Стильним варіантом для кухні останнім часом вважається фартух зі скла. Його характеристики:
- стійкість до утворення подряпин;
- нейтральність до будь-яких видів побутової хімії;
- стійкість до температурних перепадів;
- підвищена пожежостійкість.
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