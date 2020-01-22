Кухонний фартух – види матеріалів та особливості варіантів

Під час приготування їжі на кухні завжди існує висока імовірність забруднити стіни навколо. Саме тому важливим елементом кухонного інтер'єру є фартух. До того ж, фартух завжди першим впадає в очі на будь якій кухні. Які матеріали використовуються для фартуха, їхні особливості та види – читайте в нашому матеріалі.

При виборі фартуха слід врахувати особливості догляду за ним та стійкість до зовнішнього впливу.

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Види фартухів для кухні та їхні особливості

Керамічна плитка



Плитка є найпопулярнішим варіантом сьогодні / фото: Агромат

Найпростіше та найдешевше рішення, це обумовлено її властивостями і характеристиками. Якісна плитка і професійний монтаж дозволять уникнути необхідності ремонту протягом 25 років.

Переваги:

простота та легкістю догляду;

стійкість до впливів харчових інгредієнтів і побутової хімії;

відсутність впливу вологи і підвищеної температури;

естетичність.

Натуральний камінь



Камінь виглядає дуже естетично / фото: Design and Decor

Натуральний камінь для кухонного фартуха, буде доречний тільки в разі наявності кам’яної стільниці. Не забувайте, що всі елементи кухні повинні бути узгоджені із дизайном інтер’єру. Варіантів каменю теж є кілька:

Граніт. Має безліч відтінків, а також високу щільність і твердість, мінімальний показник водопоглинання при високій міцності.

Мармур. Плити з цього матеріалу пористі, тому поверхня потребує полірування.

Базальт нелегкий у монтажі, а отже вимагає професійності від майстра. У декоративності він поступається іншим видам каменю, але володіє кращими експлуатаційними характеристиками.

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Скло



Скло потребуватиме ретельнішого догляду / фото: Decorprint

Стильним варіантом для кухні останнім часом вважається фартух зі скла. Його характеристики:

стійкість до утворення подряпин;

нейтральність до будь-яких видів побутової хімії;

стійкість до температурних перепадів;

підвищена пожежостійкість.

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