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Кухонний фартух – види матеріалів та особливості варіантів

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Фартух є однією з найважливіших складових інтер'єру кухні / Rozetka

Під час приготування їжі на кухні завжди існує висока імовірність забруднити стіни навколо. Саме тому важливим елементом кухонного інтер'єру є фартух. До того ж, фартух завжди першим впадає в очі на будь якій кухні. Які матеріали використовуються для фартуха, їхні особливості та види – читайте в нашому матеріалі.

При виборі фартуха слід врахувати особливості догляду за ним та стійкість до зовнішнього впливу.

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Види фартухів для кухні та їхні особливості

Керамічна плитка


Плитка є найпопулярнішим варіантом сьогодні / фото: Агромат

Найпростіше та найдешевше рішення, це обумовлено її властивостями і характеристиками. Якісна плитка і професійний монтаж дозволять уникнути необхідності ремонту протягом 25 років.

Переваги:

  • простота та легкістю догляду;
  • стійкість до впливів харчових інгредієнтів і побутової хімії;
  • відсутність впливу вологи і підвищеної температури;
  • естетичність.

Натуральний камінь


Камінь виглядає дуже естетично / фото: Design and Decor

Натуральний камінь для кухонного фартуха, буде доречний тільки в разі наявності кам’яної стільниці. Не забувайте, що всі елементи кухні повинні бути узгоджені із дизайном інтер’єру. Варіантів каменю теж є кілька:

  • Граніт. Має безліч відтінків, а також високу щільність і твердість, мінімальний показник водопоглинання при високій міцності.
  • Мармур. Плити з цього матеріалу пористі, тому поверхня потребує полірування.
  • Базальт нелегкий у монтажі, а отже вимагає професійності від майстра. У декоративності він поступається іншим видам каменю, але володіє кращими експлуатаційними характеристиками.

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Скло


Скло потребуватиме ретельнішого догляду / фото: Decorprint

Стильним варіантом для кухні останнім часом вважається фартух зі скла. Його характеристики:

  • стійкість до утворення подряпин;
  • нейтральність до будь-яких видів побутової хімії;
  • стійкість до температурних перепадів;
  • підвищена пожежостійкість.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням

 

 

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Дизайн Ідеї для інтер'єру Ремонт Кухня Ідеї для дому
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