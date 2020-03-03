Що таке квартира-чешка: плюси, мінуси та ідеї планування – фото
Перед купівлею квартири, варто дізнатися про види будинків та їх головні особливості. Що таке квартира-чешка, які її особливості, основні недоліки і переваги – читайте в нашому матеріалі.
Що таке квартира-чешка: головне
Історія. Будували квартири за "чеським проектом" з 70-х і до початку 90-х років.
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Як виглядають будинки-"чешки": це житлові багатоквартирні будинки, які складаються з дев'яти поверхів (дивитися будинки серії №480).
Кількість квартир і кімнат: на кожному поверсі – по чотири або інколи по шість квартир. У квартирах від 1 до 4 кімнат.
Матеріал будинку:
• залізобетонна панель
• керамзитобетон
• цегла
Будинок-чешка
Характерні особливості будинків з квартирами-чешками
• декілька під'їздів з одного боку будинку;
• велика кількість балконів, які або займають майже весь фасад будинку, або розташовані в шаховому порядку;
• низькі технічні поверхи;
• один ліфт;
• сміттєпровід;
• були обладнані газовими плитами.
Де поширені: в багатьох великих містах України, найчастіше – в спальних районах населених пунктів.
Площа квартир-чешок
• 1-кімнатна квартира – 35-40 квадратних метрів;
• 2-кімнатна квартира – 55-60 квадратних метрів;
• 3-кімнатна квартира – 60-70 квадратних метрів;
• 4-кімнатна квартира – 89 квадратних метрів.
Розташування кімнат та площа всередині квартири з однаковою кількістю кімнат можуть відрізнятися залежно від того, чи вона всередині будинку, чи на торцевому боці.
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Основні характеристики квартир-чешок
• стелі заввишки від 2,5 до 2,75 метра, залежно від проекту;
• на підлозі паркет або лінолеум, якщо після цього не було ремонтів;
• в деяких плануваннях є еркер;
Еркер всередині квартири-чешки
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• переважно невеликі кухні – від 6 до 7,5 квадратних метрів;
• кімнати роздільні або суміжно-роздільні;
• роздільний санвузол, спільний тільки в деяких однокімнатних.
Переваги та недоліки квартир-чешок
Мінуси:
• біля еркеру розташований балкон, який обладнаний вхідними дверима, це може викликати труднощі при втановленні металопластикових вікон;
Різні види еркеру: уявіть, що з одного боку замість вікна двері на невеликий балкон – це притаманно "чешкам"
• при здачі в оренду, на квартиру-чешку не варто ставити значну суму, адже вибір тоді ляже на схоже приміщення з відповідним ремонтом, однак в будинку іншого типу.
Плюси квартир-чешок:
• компактне планування;
• великі можливості змінити інтер'єр, зробити глобальний ремонт;
• можна робити перепланування, адже не всі внутрішні стіни є несучими;
Квартира-чешка: ідея для практичного дизайну еркеру
Квартира-чешка: приклад сучасного планування невеликої кухні
Серед інших переваг квартир-чешок:
• цільні перекриття стель, завдяки чому їх легко вирівнювати;
• балкони в квартирах-чешках можуть бути як прямокутними, так і г-подібними, а це непогана можливість для дизайнерських рішень з облаштування інтер'єру;
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• вікна у квартирах-чешках, зазвичай, обладнані рамками з горизонтальним ребром жорсткості, що додає простору квартирі, робить її об'ємнішою;
• звісно, панорамні вікна завжди є плюсом як для природнього освітлення кімнати, так і для збільшення в ній простору.
Квартири-чешки: нічний вид з таких панорамних вікон буде неймовірним
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