Що таке квартира-чешка: плюси, мінуси та ідеї планування – фото

Перед купівлею квартири, варто дізнатися про види будинків та їх головні особливості. Що таке квартира-чешка, які її особливості, основні недоліки і переваги – читайте в нашому матеріалі.

Що таке квартира-чешка: головне

Історія. Будували квартири за "чеським проектом" з 70-х і до початку 90-х років.

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Як виглядають будинки-"чешки": це житлові багатоквартирні будинки, які складаються з дев'яти поверхів (дивитися будинки серії №480).

Кількість квартир і кімнат: на кожному поверсі – по чотири або інколи по шість квартир. У квартирах від 1 до 4 кімнат.

Матеріал будинку:

• залізобетонна панель

• керамзитобетон

• цегла



Будинок-чешка

Характерні особливості будинків з квартирами-чешками

• декілька під'їздів з одного боку будинку;

• велика кількість балконів, які або займають майже весь фасад будинку, або розташовані в шаховому порядку;

• низькі технічні поверхи;

• один ліфт;

• сміттєпровід;

• були обладнані газовими плитами.

Де поширені: в багатьох великих містах України, найчастіше – в спальних районах населених пунктів.

Площа квартир-чешок

• 1-кімнатна квартира – 35-40 квадратних метрів;

• 2-кімнатна квартира – 55-60 квадратних метрів;

• 3-кімнатна квартира – 60-70 квадратних метрів;

• 4-кімнатна квартира – 89 квадратних метрів.

Розташування кімнат та площа всередині квартири з однаковою кількістю кімнат можуть відрізнятися залежно від того, чи вона всередині будинку, чи на торцевому боці.

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Основні характеристики квартир-чешок

• стелі заввишки від 2,5 до 2,75 метра, залежно від проекту;

• на підлозі паркет або лінолеум, якщо після цього не було ремонтів;

• в деяких плануваннях є еркер;



Еркер всередині квартири-чешки

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• переважно невеликі кухні – від 6 до 7,5 квадратних метрів;

• кімнати роздільні або суміжно-роздільні;

• роздільний санвузол, спільний тільки в деяких однокімнатних.

Переваги та недоліки квартир-чешок

Мінуси:

• біля еркеру розташований балкон, який обладнаний вхідними дверима, це може викликати труднощі при втановленні металопластикових вікон;



Різні види еркеру: уявіть, що з одного боку замість вікна двері на невеликий балкон – це притаманно "чешкам"

• при здачі в оренду, на квартиру-чешку не варто ставити значну суму, адже вибір тоді ляже на схоже приміщення з відповідним ремонтом, однак в будинку іншого типу.

Плюси квартир-чешок:

• компактне планування;

• великі можливості змінити інтер'єр, зробити глобальний ремонт;

• можна робити перепланування, адже не всі внутрішні стіни є несучими;



Квартира-чешка: ідея для практичного дизайну еркеру



Квартира-чешка: приклад сучасного планування невеликої кухні

Серед інших переваг квартир-чешок:

• цільні перекриття стель, завдяки чому їх легко вирівнювати;

• балкони в квартирах-чешках можуть бути як прямокутними, так і г-подібними, а це непогана можливість для дизайнерських рішень з облаштування інтер'єру;

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• вікна у квартирах-чешках, зазвичай, обладнані рамками з горизонтальним ребром жорсткості, що додає простору квартирі, робить її об'ємнішою;

• звісно, панорамні вікна завжди є плюсом як для природнього освітлення кімнати, так і для збільшення в ній простору.



Квартири-чешки: нічний вид з таких панорамних вікон буде неймовірним

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