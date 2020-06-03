Через пандемію коронавірусу у світі зріс попит на безконтактні предмети інтер'єру. Та чи можливо розробити будинок, в якому вам не доведеться торкатись до жодних поверхонь? Дизайнери переконують що так. Перші розробки в цьому напрямку вилились у повністю безконтактну ванну кімнату.

За словами дизайнерів, антибактеріальні поверхні не здатні повністю вберегти від поширення вірусів, пише Dezeen.

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Нещодавнє дослідження видання New England Journal of Medicine показало, що частинки коронавірусу можуть жити до трьох днів на нержавіючій сталі та пластику, та до 24 годин на картоні. Саме тому попит на безконтактні середовища зараз зростає.



Пол Флаверс – дизайнер, який спеціалізується на безконтактних предметах / Фото Dezeen

Створення середовища, яке позбавляє від необхідності торкатися поверхонь є цілком реальним. Існують технології від автоматичних дверей до змішувачів, які допоможуть уникнути необхідності фізичної взаємодії,

– розповів дизайнер інтер'єрів Пол Флаверс.

За словами дизайнерів, попит на сенсорні вироби для ванної зараз б'є усі рекорди.

Такі технології є найбільш актуальним для приміщень з великою кількістю відвідувачів. Так, безконтактні унітази та умивальники будуть найкращим рішенням для аеропортів, торгових центрів та закладів освіти.



Безконтактні ванни вже сьогодні є реальністю / Фото Dezeen

Проте і в приватних будинках така технологія теж може легко застосовуватись, за словами дизайнера, все більше клієнтів просять змінити змішувачі у своїх будинках на безконтактні.

Перетворення будинку на безконтактне середовище почнеться саме з ванної кімнати. Відкриття дверей, підняття кришки унітаза та злив можуть бути повністю автоматизованими. Також це стосується душової кабіни.



Безконтактні умивальники вже давно не є новинкою / Фото Dezeen

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Безконтактні продукти з сенсорною технологією ідеально підходять для сучасного світу, а також через технологію дозування знижують кількість спожитої води,

– розповів дизайнер.

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