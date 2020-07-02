Сходи, дерево та бетон: 10 креативних варіантів книжкових полиць для дому – фото
Кожен, хто любить проводити вечір за хорошою книгою, потребує книжкової полиці. Саме полиця буде найкращим варіантом для зберігання книг букініста. Ми зібрали для вас 10 креативних варіантів книжкових полиць.
Рівень упорядкованості ваших книг багато говорить про вашу особистість та інтереси, пише Archdaily.
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10 креативних варіантів для книжкових полиць
Casa DL / URBAstudios
Простий, але зручний варіант / Фото Archdaily
CZ7 Loft / 5ft2 Studio
Цікавий варіант поєднання зі сходами / Фото Archdaily
Greville Road Studio / Syte Architects
Такий варіант підійде для великих будинків / Фото Archdaily
The Long Brick House / Foldes Architects
Варіант для вітальні в білому кольорі / Фото Archdaily
Bookshelf House / Shinsuke Fujii Architects
Сходи-полиці / Фото Archdaily
Casa Ortega / Estudio A0
Варто використовувати зайвий простір / Фото Archdaily
CRID San Miguel Capiata / OCA
Полиці з цегли – незвичний варіант / Фото Archdaily
SlrSrf / Open Source Architecture
Варіант з використанням окремої кімнати / Фото Archdaily
Apartamento Sacadura Cabral / Morim Santos Silva Arquitectos
Ще один "сходовий" варіант / Фото Archdaily
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Apartamento Santos Dumont / Ateliê de Arquitetura
Полиці з напівпрозорим склом в ролі оболонки / Фото Archdaily
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