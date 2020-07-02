Кожен, хто любить проводити вечір за хорошою книгою, потребує книжкової полиці. Саме полиця буде найкращим варіантом для зберігання книг букініста. Ми зібрали для вас 10 креативних варіантів книжкових полиць.

Рівень упорядкованості ваших книг багато говорить про вашу особистість та інтереси, пише Archdaily. До теми: Дизайнерська Африка: 5 найкращих елементів дизайну від африканських творців – фото 10 креативних варіантів для книжкових полиць Casa DL / URBAstudios

Простий, але зручний варіант / Фото Archdaily CZ7 Loft / 5ft2 Studio

Цікавий варіант поєднання зі сходами / Фото Archdaily Greville Road Studio / Syte Architects

Такий варіант підійде для великих будинків / Фото Archdaily The Long Brick House / Foldes Architects

Варіант для вітальні в білому кольорі / Фото Archdaily Bookshelf House / Shinsuke Fujii Architects

Сходи-полиці / Фото Archdaily Casa Ortega / Estudio A0

Варто використовувати зайвий простір / Фото Archdaily CRID San Miguel Capiata / OCA

Полиці з цегли – незвичний варіант / Фото Archdaily SlrSrf / Open Source Architecture

Варіант з використанням окремої кімнати / Фото Archdaily Apartamento Sacadura Cabral / Morim Santos Silva Arquitectos

Ще один "сходовий" варіант / Фото Archdaily ​Вас може зацікавити: 200 кольорів: в Канаді представили колекцію кухонних меблів з гнутого металу – фото Apartamento Santos Dumont / Ateliê de Arquitetura

Полиці з напівпрозорим склом в ролі оболонки / Фото Archdaily А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням