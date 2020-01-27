Як вибрати штори для вітальні: матеріали та особливості варіантів

Вітальня – це місце, в якому збирається вся сім'я, та куди запрошують гостей. Саме тому інтер'єру цієї кімнати приділяють багато уваги. Щоб почуватися комфортно у вітальн, треба продумати кожну дрібницю. Особливо якщо врахувати, що штори відіграють вагому роль у сприйнятті інтер'єру кімнати. Як правильно вибрати штори, які існують особливості, та які матеріали вибрати – читайте в нашому матеріалі.

Магазини рясніють вибором, тому помилитись дуже легко.

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Особливості вибору штор для вітальні

Колір



Пастельні відтінки завжди гарно виглядають / фото: Housebiz

Необхідно підбирати моделі, які не будуть вступати в контраст з колірними відтінками самої кімнати. Дозволяються лише протилежні поєднання, на зразок білий-чорний.

Меблі

Врахуйте об'єм меблів, які розташовані безпосередньо біля вікон. Важливо, щоб завіси поєднувалися саме з ними. В такому випадку, ваше око милуватиме гармонія двох елементів дизайну у вашій вітальні.

Привертання уваги



Цікаві кольори сильно привертають увагу / фото: Novidom

Якщо в приміщенні є якісь недоліки, то можна звернути увагу на більш насичені і яскраві тканини. Такий трюк, допоможе відвернути непотрібні погляди від проблемних місць.

Аксесуари

Не закривайте очі на використання додаткових дрібниць. Прикраси на зразок кистей для завіс або ламбрекени вдало доповнять інтер'єр.

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Матеріали з яких виготовляють штори



Матеріали теж мають серйозне значення / фото: Тюльпан

велюр;

оксамит;

шовк;

сатин;

атлас.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням