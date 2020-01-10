Як правильно вибрати штори для спальні: види, колір та цілі

Штори для спальні не лише додають затишку та є важливою частиною інтер’єру. Штори у спальні повинні забезпечити вам приватність та спокій після важкого робочого дня. Як вибрати штори відповідно до цілей для яких ви їх купуєте? Які існують види, та як правильно підібрати колір – читайте у нашому матеріалі.

Відомо, що фіранки у вашій спальні впливатимуть на якість відпочинку та настрій зранку. Саме тому вибирати їх треба раціонально.

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Матеріали для штор



Синій колір є кольором 2020 року / фото: Just штори

Сьогодні штори для спальні доступні у різних розмірах, кольорах, принтах та візерунках. Також це стосується і матеріалів. Свій вибір ви робитимете з таких варіантів:

лляні;

багатошарові;

плісировані;

де жабо;

прозорі.

Як правильно вибрати штори для спальні

Виміри

Найперше та найважливіше що ви повинні зробити – виміряти довжину та ширину вікна, до якого ви підбираєте фіранку. Вам також варто виміряти карниз для штор, або підібрати новий відповідно до вибраних штор.

Дизайн



Штори повинні гармоніювати з дизайном кімнати / фото: Ваш інтер’єр

Важливим пунктом, який варто враховувати при виборі штор – дизайн кімнати. Якщо в інтер’єрі домінують світлі кольори, то фіранки слід підібрати трохи темніші.

Фактор світла

Вибираючи штори, потрібно не забувати про світло. Від кількості природного світла, яке ви хочете мати з вікна, залежить стиль та тканина для фіранок.

Ціль вибору штор



В спальні гармонійно виглядатимуть легкі тюлі разом із шторами / фото: Berkem

Особливістю штор для спальні є їх здатність затемнювати кімнату при необхідності. Для цього існують три основні види фіранок

портьєри;

жалюзі;

рулонні штори.

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Усі три моделі варто вибирати з матеріалів із щільної тканини (оксамит, щільна бавовна або льон для портьєр, блекаут для рулонних штор і жалюзі), такі штори дадуть вам більше приватності та захистять від сторонніх шумів.

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