Як вибрати шторку у ванну: види, переваги та недоліки варіантів

В душових та ванних кімнатах часто встановлюються спеціальні шторки, щоб вода не розбризкувалась по всій кімнаті. Проте сьогодні ринок пропонує багато видів та форм шторок, що може легко заплутати. Як не помилитися у виборі, які існують види шторок. Переваги та недоліки кожного варіанту – читайте в нашому матеріалі.

Найпоширенішим варіантом вибору матеріалу для штанги, яка підтримує шторку є дерево, метал або пластик.

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Які існують види шторок для ванни

Пряма штанга



Шторки з прямою поперечкою найчастіше зустрічаються в маленьких кімнатах / фото: IKEA

Найпоширенішим варіантом за формою є прямі поперечини. Найкраще підходить для санвузлів, де ванна або душовий піддон розташовується уздовж стіни. Також таку поперечину легко вкоротити за допомогою інструментів.

Кутова штанга



Кутові поперечини використовуються вкрай рідко / фото: Kvart

Г-подібна поперечина найкраще підходить для ванн та душових, які розташовані в кутку кімнати. Така гардина допоможе запобігти розбризкуванню води відразу в двох напрямках.

Напівкругла



Для кутових ванн – найкращий варіант / фото: Kvart

Теж використовується вкупі з кутовими ваннами та душовими. Перевага перед виробом у вигляді літери «Г» тут полягає і в естетичних параметрах і в механічних.

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Нестандартна форма



Авторські дизайни зазвичай нестандартної форми / фото: Pinterest

Якщо ви хочете оригінально оформити простір ванної, та використати нестандартні, комбіновані форми перекладин. То завжди можна замовити індивідуальний дизайнерський варіант. Сьогодні їх є дуже багато.

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