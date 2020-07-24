Сімейна пара викупила майже зруйнований будинок та перетворила його на сучасне житло – фото
Сімейна пара з Португалії вирішила придбати занедбаний та майже повністю зруйнований триповерховий будинок в центрі Порту. Попри всі труднощі реставрація вдалась на славу, а для дітей навіть облаштували пожежну жердину. Більше про ремонт будинку в Португалії – читайте в матеріалі.
Будинок розташований на вулиці Бартоломеу Діаша, повідомляє Dezeen.
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В молодої пари з Нідерландів троє дітей, тож купівля будинку на 170 квадратних метрів, який був майже повністю зруйнований, здавалось вигідною угодою.
Вулиця є однією з найлюдніших в місті / Фото Dezeen
Старий будинок, який звели ще у 70-х роках минулого століття мав доволі високі стелі, проте зручне планування. Сьогодні помешкання пофарбоване переважно в білий колір.
Всередині будинок мав незвичне планування, адже спальні кімнати розташовані на нижніх поверхах, натомість загальні житлові приміщення тепер нагорі.
Пожежна жердина стала особливістю будиночку / Фото Dezeen
Цікаво, що до дитячої спальні можна дістатись по жердині пожежника, яку встановили між поверхами. У всіх кімнатах тут є дерев'яні підлоги та білі стіни. Також перфорований білий метал частково утворює сходи.
Так виглядає задній вхід до будинку / Фото Dezeen
Нагорі сім'я облаштувала терасу з панорамою на місто. Дах підкріплений скляною стіною, також тут є велике сидіння на підвіконні, де мешканці можуть посидіти і почитати книгу.
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