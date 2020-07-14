Офіс Fnji на 1000 квадратних метрів розташований на північний схід від центру Пекіна в міському районі Шуньї. Його привабливими просторовими перевагами є вигляд на останньому поверсі, денне світло та два поверхи.

Дизайнер хотів створити офіс тим самим розмитим і теплим відчуттям майбутнього, про дизайн пише журнал Deezen.

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Практично кожна поверхня в офісі, включаючи підлоги, була вимита блідо-сірою гіпсовою штукатуркою, обраною для її ультраматового покриття. Штукатурка також була зроблена для покриття балюстради та протекторів кривої сходи, яка веде до верхнього рівня офісу.



Для дизайну використали спеціальну штукатурку / Фото Deezen

На задній стороні нижнього рівня розміщена пара фактурних стін, які Xiong створив, виливаючи напівтверді гіпси на перемешані купи розбитої цегли.



Оновлене приміщення виглядає футуристично / Фото Deezen

Прозорі жалюзі, що нагадують папір, висять перед вікнами, щоб надавати інтер'єру офісу м'яке і туманне. Так само, як Сяосі Сіонг, архітектурний практик Прехт посилався на фільм "Її" для розробки офісу даних в Чаояні, Пекін.

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