Cupaclad 201 – одна з трьох систем облицювання, яку нещодавно представила фірма Cupa Pizarras. Тут центральним матеріалом для облицювання є шифер, який зазвичай використовують у ролі покрівельного матеріалу. Такий фасад повинен підвищити енергоощадність приміщення.

Технологія вже встигла пройти численні випробування, повідомляє Dezeen.

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Такий фасад є водночас вентильованим та енергоощадним. Система складається з горизонтальних плит з шиферу, які кріпляться кронштейнами з нержавіючої сталі.



Усі шматки на фасаді мають різні розміри / Фото Dezeen

За совами розробників, така система покликана створити "просту та врівноважену естетику" для фасадів.



Технологія має шанси стати популярною / Фото Dezeen