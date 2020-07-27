Дерев'яні рами, рухомі дзеркала та перегородки з рослини – способи, якими перукарня в Нью-Йорку заохочує до соціального дистанціювання своїх відвідувачів. Власники кажуть, що інтер'єр виконаний згідно з рекомендаціями від міністерства охорони здоров'я США. Більше про "безпечну" перукарню читайте в матеріалі.

Перукарня розпочала свою роботу за кілька днів до оголошення карантину у США, проте в розпал пандемії довелось переробляти інтер'єр, повідомляє Dezeen.

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Для цього всередині зменшили кількість крісел, та розташували їх на відстані 2 метри один від одного.



Відвідувачів розташують на безпечній відстані / Фото Dezeen

За останні кілька місяців ми спостерігаємо, як торгові точки з різним ступенем успіху адаптувались до заходів соціального дистанціювання, найчастіше для цього використовують наліпки з написом "зберігайте дистанцію",

– розповідають власники перукарні.



Вигляд із залу очікування / Фото Dezeen

Проте тут вирішили піти далі і за допомогою елементів інтер'єру забезпечити безпечні умови роботи під час пандемії. Звичайні дерев'яні рами розділяють простір, який веде в салон, щоб забезпечити клієнтам безпечну відстань. Все починається з фоє, де роблять температурний скринінг та пропонують відвідувачам спочатку помити руки.



Інтер'єр повинен сприяти соціальному дистанціюванню / Фото Dezeen

Далі іде зал очікування, де одночасно може перебувати лише один відвідувач.

Стільці та дзеркала розроблені так, щоб їх можна перемістити на відстань 2 метри. З часом, коли обмеження полегшуватимуть, власники мають намір збільшити кількість місць в салоні.



Після пандемії планування планують змінити / Фото Dezeen

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Також тут встановлені горщики з фікусами, які відокремлюють загальний зал від зони для миття голови.