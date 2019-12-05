Спальня в стилі хай-тек: критерії та особливості дизайну

Хай-тек зародився в кінці XX століття і є уособленням постмодернізму. Такий стиль добре підійде для всіх, хто любить йти в ногу з часом. Що це за стиль та які його особливості – читайте в матеріалі.

Якщо ви виберете хай-тек, то варто не забувати про чіткі лінії в дизайні та забути про декоративні елементи.

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Які особливості стилю хай-тек

Освітлення



Підсвітка по периметру є дуже популярною в цьому стилі / фото: Pinterest

Для хай-теку важливе якісне штучне освітлення. Часто використовуються світильники з металевими плафонами. Органічно виглядатиме світлодіодна підсвітка. Розмістити її варто по периметру стелі або підлоги.

Матеріали

На відміну від кантрі чи Провансу основні матеріали цього виду дизайну: пластик, метал і скло. Природні матеріали можна застосовувати додатково і лише як акценти.

Хромовані елементи



Матові відтінки добре підходять цьому стилю / фото: Pinterest

Декор в цьому стилі майже відсутній, але для хай-теку характерними будуть хромовані елементи: світильники, ніжки шафи чи стола. Такі деталі, за задумом, повинні візуально збільшити об’єм приміщення.

Ціна

Хай-тек не назвеш стилем на всі гаманці. Сучасна техніка справді влетить в копійку. Хоч найдорожчим буде оформлення кухні, але і на спальню доведеться витратитись.

Що заборонено в стилі хай-тек

Кольори



Синій колір можна використати лише для акцентів / фото: Pinterest

Експерти забороняють використовувати рожевий, персиковий, салатовий чи схожі на них кольори. Такі відтінки несуть у собі певний романтизм, якому не місце в стилі хай-тек.

Дозволені відтінки

Зрештою, підійдуть усі інші кольори. Обережним варто бути при використанні зеленого, жовтого, чи синього. Їх варто використовувати лише як акценти.

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Декор

Гравюри, узори, ліпнина чи романтичні квіти стануть лише зайвими елементами інтер’єру.

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