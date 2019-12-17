Спальня в стилі модерн: особливості та характерні кольори

Модерний стиль вже давно не новий, адже добре знаним він був ще на початку минулого століття. Попри це, популярність модерну досі не вщухає. Які особливості такого стилю, та які кольори йому притаманні – в нашому матеріалі.

Модерн схожий на мінімалізм, проте не такий строгий та більш варіативний. Можливо саме тому, модерн для декого є оптимальним дизайнерським рішенням на сьогодні.

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Особливості дизайну спальні в стилі модерн



Простота і сучасні матеріали – ознака модерну / фото: Interior and design

простий і строгий дизайн;

функціональні і практичні деталі;

поверхні рівні та гладкі;

без зайвого декору;

асиметрія, плавні лінії;

натуральні матеріали;

приглушені кольори.

Модерн поєднав в собі різні стилі, та не відмовився від класики повністю. Можливо саме тому цей стиль найчастіше використовують в дизайні спальні.

Які кольори притаманні модерну

Вільна гама



Чорний колір теж не буде зайвим в цьому дизайні / фото: В стиле аэро

Унікальність модерну полягає у тому, що насправді строгих колірних рамок у ньому немає. Кожен дизайнер оформлює інтер’єр в тих кольорах, в яких він вважає за потрібне.

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Тенденції



Білий та сірий кольори найчастіше використовуються в модерні / фото: 2godes

Попри свободу дій у відтінках, сьогодні вже сформувались певні тенденції. Переважають зазвичай пастельні кольори. Найкраще для модерну підійдуть золотистий, сріблястий, шоколадний, білий або фіолетовий відтінки.

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