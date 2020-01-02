Спальня в класичному стилі: кольори, меблі та особливості дизайну

Важливою умовою якісного відпочинку протягом ночі є вдало підібраний інтер’єр спальні. Щоб кожного дня відчувати себе власником красивої та дорогої спальні, її слід оформити в класичному стилі. Які особливості такого дизайну, як правильно підібрати меблі та кольори до кімнати – читайте в нашому матеріалі.

Натуральна фактура, спокійні приглушені кольори, прості форми – це все притаманне спальні в класичному дизайні.

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Особливості спальні в класичному стилі

теплі кольори;

симетрія;

матеріали дорогі та натуральні;

меблі дерев’яні;

антикваріат.

Меблі у спальні в класичному стилі



Сьогодні в класичних спальнях можуть з’являтись сучасніші елементи декору / фото: Homester

Класичні спальні передбачають наявність всього меблевого комплекту – шафи, комода, туалетного столика та двох тумб біля ліжка.

Ліжко

Велике двоспальне ліжко є базовим елементом спальні в класичному стилі. Не допускається використання розкладного дивану.

Шафа

Величезна шафа з важкого масивного дерева є прямою ознакою класичного стилю.

Відсутність робочої зони



Класика сьогодні зазнала багато змін / фото: Trizio

Максимально дозволена робоча зона – це маленький туалетний столик з великим дзеркалом. Комод також виступає підставкою під аксесуари.

Єдиний стиль

Усі меблі в класичному стилі повинні бути в одному стилі. Найчастіше це дерев’яні різьблені елементи інтер’єру.

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Кольори у спальні в класичному стилі



Кольори в класиці мають логічно поєднюватись / фото: Все для жінок

Загалом обмежень у виборі кольорів немає. Звісно, зазвичай використовуються приглушені пастельні відтінки, але навіть яскраві кольори можуть підійти класичному дизайну. Найважливіше правило – уникайте контрастів.

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