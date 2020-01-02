Спальня в класичному стилі: кольори, меблі та особливості дизайну
Важливою умовою якісного відпочинку протягом ночі є вдало підібраний інтер’єр спальні. Щоб кожного дня відчувати себе власником красивої та дорогої спальні, її слід оформити в класичному стилі. Які особливості такого дизайну, як правильно підібрати меблі та кольори до кімнати – читайте в нашому матеріалі.
Натуральна фактура, спокійні приглушені кольори, прості форми – це все притаманне спальні в класичному дизайні.
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Особливості спальні в класичному стилі
- теплі кольори;
- симетрія;
- матеріали дорогі та натуральні;
- меблі дерев’яні;
- антикваріат.
Меблі у спальні в класичному стилі
Сьогодні в класичних спальнях можуть з’являтись сучасніші елементи декору / фото: Homester
Класичні спальні передбачають наявність всього меблевого комплекту – шафи, комода, туалетного столика та двох тумб біля ліжка.
Ліжко
Велике двоспальне ліжко є базовим елементом спальні в класичному стилі. Не допускається використання розкладного дивану.
Шафа
Величезна шафа з важкого масивного дерева є прямою ознакою класичного стилю.
Відсутність робочої зони
Класика сьогодні зазнала багато змін / фото: Trizio
Максимально дозволена робоча зона – це маленький туалетний столик з великим дзеркалом. Комод також виступає підставкою під аксесуари.
Єдиний стиль
Усі меблі в класичному стилі повинні бути в одному стилі. Найчастіше це дерев’яні різьблені елементи інтер’єру.
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Кольори у спальні в класичному стилі
Кольори в класиці мають логічно поєднюватись / фото: Все для жінок
Загалом обмежень у виборі кольорів немає. Звісно, зазвичай використовуються приглушені пастельні відтінки, але навіть яскраві кольори можуть підійти класичному дизайну. Найважливіше правило – уникайте контрастів.
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