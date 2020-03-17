Спальня в скандинавському стилі: особливості, та поради щодо облаштування

Хюге, або щастя у скандинавів, між іншим полягає у великих вікнах, білих меблях та свічках у власному помешканні. Що варто не забувати при оформленні спальні в скандинавському стилі, які особливості та поради щодо облаштування – читайте в нашому матеріалі.

Спальня у скандинавському стилі найкраще підійде для прихильників мінімалізму, простору, світла та білого кольору.

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Особливості оформлення спальні в скандинавському стилі

Колір



Білий колір є основним для спальні в скандинавському стилі / фото: Budmaster

Основним фоном для спальні слугуватиме білий та його прохолодні відтінки. Проте навіть використання жовтого, зеленого чи синього відтінків, не стане порушенням стилю.

Вікна



Вікна "від підлоги до стелі" є популярними серед любителів скандинавського стилю / фото: Bristol

Важливим елементом є якомога більші вікна, які не завішують шторами чи тюлями. Це дозволяє мати добре освітлену кімнату, яка є складовою хюгге.

Меблі

Меблі повинні бути дерев'яними та мати якомога простіший дизайн. Узголів'я ліжка теж найкраще підійде без зайвого декору та різьблення.

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Освітлення та декор



Спальня не повинна бути перевантажена зайвим декором / фото: Wowin

Торшер або настінні світильники бра найкраще гармоніюватимуть з скандинавським стилем. Щодо елементів декору, то уникайте пластмасових виробів. Бажано використовувати плетені або хутряні покривала, килими чи скатертини.

Важливим елементом декору також стануть свічки, який ніколи не буває мало.

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