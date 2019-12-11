Спальня в стилі лофт: що варто врахувати та які меблі вибрати

Одвічне протистояння класики та сучасності ніколи не завершиться, тому варто просто піти на компроміс і вибрати лофт. Атмосфера горища приваблює багатьох поціновувачів сміливого дизайну та індустріального інтер’єру. Що варто врахувати при оформленні спальні в стилі лофт та які вибрати меблі – у нашому матеріалі.

Лофт не любить обмежень у вигляді перегородок та стін. Тому, якщо у вас квартира-студія або ви завжди мріяли про спальню, яка не обмежена глухими стінами – лофт буде ідеальним варіантом для вас.

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Елементи спальні в стилі лофт

Стіни, стеля, підлога



Лофт не любить яскравих кольорів / фото: Pinterest

Гола цегла, грубий бетон або "рубане" дерево – це все в дусі лофту. Звісно спальня не місце для справді неотесаних стін. Саме тому варто використовувати спеціальні плити та оздоблювані матеріали, які лише імітуватимуть "грубі стіни".

Якщо ви категорично не згодні навіть на плити, то можна використати шпалери. Це може бути вид на велике місто або ліс. Проте кольори повинні лишатися в пастельних відтінках.

На стелі, традиційно залишають голими балки. Якщо їх немає, то ставлять декоративні. Всі комунікації на зразок труб чи проводів повинні залишатись відкритими. Проте, експерти дозволяють і просту білу стелю.



Не варто ховати комунікації під оздоблення стін / фото: Pinterest

Найкращим варіантом для підлоги буде дерево або його замінники. Ламінат, паркет або дерев’яні плити ідеально впишуться в інтер’єр. Також можна просто відполірувати бетонну стяжку та постелити килим.

Меблі



Дерево – найоптимальніший матеріал для меблів в стилі лофт / фото: Pinterest

В інтер'єрі спальні в стилі лофт можна побачити предмети, які до спальні не мають жодного стосунку – диван, вішалка або книжкова шафа. Проте такий варіант можливий, якщо у вас багато вільного місця.

Можна використовувати шафи-купе, які нерідко виконують роль перегородки. Комоди, нічний столик та інші зручності тут теж можна використовувати.

Основні матеріали для меблів у спальні в стилі лофт:

дерево;

скло;

метал;

пластик.

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Декор



Навіть книги можуть бути елементом декору / фото: Pinterest

Елементи декору у спальні лофт містять вінтажні предмети. Поряд з прекрасною картиною може висіти старий велосипед. Замість тумбочки біля ліжка – стара валіза, а горщиком для квітів послужить дерев’яний кошик.

Підійдуть і відверто старі та потерті килими або покривала.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням