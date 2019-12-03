Дизайн спальні в стилі Прованс: риси інтер’єру та які кольори вибрати
Головна перевага спальні в стилі Прованс – натуральні матеріали. Дизайн в цьому стилі хоч і трохи грубий, проте успішно переносить вас в сільський затишок десь на просторах Франції. Як не помилитись у виборі кольорів – читайте в нашому матеріалі.
Стиль Прованс – різновид напряму кантрі, що є втіленням простоти та природності.
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Характерні риси дизайну в стилі Прованс
Стиль Прованс зарекомендував себе як дуже затишний / фото: Pinterest
- обробка кімнати лише природними матеріалами;
- пастельні кольори в оформленні;
- меблі з натурального дерева і ковані вироби (стелажі, шафи, ліжко);
- в центрі інтер’єру повинно бути просторе ліжко з покривалом і подушками в стилі прованс;
- велика кількість натурального текстилю (важливими є тканини для штор, постільної білизни);
- рослинні і квіткові принти;
- багато декоративних предметів;
- часто використовуються вінтажні або "потерті" предмети інтер’єру.
Прованський дизайн добре підходить для спалень невеликого розміру, кімнат на дачі, чи в мансарді. Також можна облаштувати в цьому стилі кімнату дівчини.
Кольори для стилю Прованс
Колірна гама стилю дуже широка / фото: Pinterest
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Перевагу треба віддати пастельним тонам, особливо якщо це дизайн маленьких спалень.
- бежевий і теплі відтінки білого (кремовий, слонова кістка);
- блідо-лимонний, пісочний;
- персиковий, ніжно-кораловий;
- світло-зелений, оливковий, фісташковий;
- ніжно-блакитний, блакитний, бірюзовий, м’ятний;
- сірий;
- приглушені відтінки рожевого;
- бузковий, лавандовий, ліловий;
- коричневий, кавовий, шоколадний.
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