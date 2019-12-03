Дизайн спальні в стилі Прованс: риси інтер’єру та які кольори вибрати

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Стиль Прованс зародився на півдні Франції / Rehouse

Головна перевага спальні в стилі Прованс – натуральні матеріали. Дизайн в цьому стилі хоч і трохи грубий, проте успішно переносить вас в сільський затишок десь на просторах Франції. Як не помилитись у виборі кольорів – читайте в нашому матеріалі.

Стиль Прованс – різновид напряму кантрі, що є втіленням простоти та природності.

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Характерні риси дизайну в стилі Прованс


Стиль Прованс зарекомендував себе як дуже затишний / фото: Pinterest

  • обробка кімнати лише природними матеріалами;
  • пастельні кольори в оформленні;
  • меблі з натурального дерева і ковані вироби (стелажі, шафи, ліжко);
  • в центрі інтер’єру повинно бути просторе ліжко з покривалом і подушками в стилі прованс;
  • велика кількість натурального текстилю (важливими є тканини для штор, постільної білизни);
  • рослинні і квіткові принти;
  • багато декоративних предметів;
  • часто використовуються вінтажні або "потерті" предмети інтер’єру.

Прованський дизайн добре підходить для спалень невеликого розміру, кімнат на дачі, чи в мансарді. Також можна облаштувати в цьому стилі кімнату дівчини.

Кольори для стилю Прованс


Колірна гама стилю дуже широка / фото: Pinterest

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Перевагу треба віддати пастельним тонам, особливо якщо це дизайн маленьких спалень.

  • бежевий і теплі відтінки білого (кремовий, слонова кістка);
  • блідо-лимонний, пісочний;
  • персиковий, ніжно-кораловий;
  • світло-зелений, оливковий, фісташковий;
  • ніжно-блакитний, блакитний, бірюзовий, м’ятний;
  • сірий;
  • приглушені відтінки рожевого;
  • бузковий, лавандовий, ліловий;
  • коричневий, кавовий, шоколадний.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням

 

 

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Спальня Дизайн Ідеї для інтер'єру Ідеї для дому Ремонт
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