Дизайн спальні в стилі Прованс: риси інтер’єру та які кольори вибрати

Головна перевага спальні в стилі Прованс – натуральні матеріали. Дизайн в цьому стилі хоч і трохи грубий, проте успішно переносить вас в сільський затишок десь на просторах Франції. Як не помилитись у виборі кольорів – читайте в нашому матеріалі.

Стиль Прованс – різновид напряму кантрі, що є втіленням простоти та природності.

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Характерні риси дизайну в стилі Прованс



Стиль Прованс зарекомендував себе як дуже затишний / фото: Pinterest

обробка кімнати лише природними матеріалами;

пастельні кольори в оформленні;

меблі з натурального дерева і ковані вироби (стелажі, шафи, ліжко);

в центрі інтер’єру повинно бути просторе ліжко з покривалом і подушками в стилі прованс;

велика кількість натурального текстилю (важливими є тканини для штор, постільної білизни);

рослинні і квіткові принти;

багато декоративних предметів;

часто використовуються вінтажні або "потерті" предмети інтер’єру.

Прованський дизайн добре підходить для спалень невеликого розміру, кімнат на дачі, чи в мансарді. Також можна облаштувати в цьому стилі кімнату дівчини.

Кольори для стилю Прованс



Колірна гама стилю дуже широка / фото: Pinterest

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Перевагу треба віддати пастельним тонам, особливо якщо це дизайн маленьких спалень.

бежевий і теплі відтінки білого (кремовий, слонова кістка);

блідо-лимонний, пісочний;

персиковий, ніжно-кораловий;

світло-зелений, оливковий, фісташковий;

ніжно-блакитний, блакитний, бірюзовий, м’ятний;

сірий;

приглушені відтінки рожевого;

бузковий, лавандовий, ліловий;

коричневий, кавовий, шоколадний.

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