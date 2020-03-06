Спальня в японському стилі: матеріали, кольори та поради щодо оформлення – фото

Поєднання мінімалізму, комфорту, функціональності та при цьому естетики – це найкраща характеристика для спальні в японському стилі. Які матеріали та кольори краще використати, а також особливості та поради щодо оформлення спальні в японському стилі – читайте в нашому матеріалі.

Такий інтер'єр додасть таємничості, піднесення, та витонченості вашій спальні.

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Особливості оформлення інтер'єру спальні в японському стилі

Мінімалізм



Візерунки у вигляді сакури на стінах є популярними / фото: Обустрой дом

Вільна спальня, яка практично позбавлена декоративних прикрас та аксесуарів. Така атмосфера дозволяє створити оптимальні умови для розслаблення і відпочинку після важкого робочого дня.

Функціональність



Все повинно стояти на своїх місцях / фото: Homweb

Грамотне розташування предметів меблів, полиць, шафок та іншого дозволяє розмістити всі необхідні речі правильно, зберігши багато вільного простору.

Матеріали

Близькість людини до природи тут створюється за допомогою натуральних матеріалів, використаних при обробці і оформленні інтер’єру (дерево, натуральний шовк, бамбук, льон, бавовна).

Кольори



Кольори повинні бути максимально наближені до природних / фото: Kolorit

Гама відтінків теж повинна бути близька до натуральної. Серед іншого коричневий, зелений, білий, темно-червоний, блакитний та інші кольори без штучного насичення ідеально підійдуть для спальні.

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Поради щодо оформлення інтер'єру спальні в японському стилі

використовуйте шпалери. Оформлені наприклад японськими ієрогліфами або традиційними орнаментами (сакура, журавлі, віяла);

дерев'яні панелі (таке оформлення дуже нагадує традиційні японські розсувні двері);

текстиль;

фарба (пофарбовані стіни можуть залишитися однотонними або їх можна прикрасити трафаретним малюнком).

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