Спільна квартира без кухні стає трендом: як дизайнерка змінює уявлення про життя у місті – фото

На хвилі турботи про довкілля постає питання економії ресурсів, серед яких і продукти харчування. Саме тому популярними стають квартири без кухні. Така задумка покликана вирішити одразу дві проблеми з довкіллям та самотністю.

Про ідею іспанської дизайнерки Анни Пуйджанер пише Archdaily.

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Ідея пов'язана з цілим рядом нововведень в дизайні інтер'єру та побуту сучасних міських жителів. Такий проєкт з'явився в її голові після подорожей по світу.



В спільних будинках домінуватиме мінімалізм / фото: Archdaily

Пропозиція Пуйджанер полягала в тому, щоб створити "кухонні" будинки з центральною, спільною кухнею для громади. Таке рішення вирішить питання "зайвої їжі". Згідно з дослідженнями, лише у США пересічна доросла людина викидає до 30% готової їжі.



Спільна кухня має також і їдальню всередині / фото: Archdaily

Також спільне життя у громадах допоможе вирішити проблему депресій на грунті самотності та скоротить житловий фонд, який росте з кожним роком майже в усіх країнах світу.



За задумом, люди спілкуватимуться більше, якщо їм доведеться разом готувати / фото: Archdaily

Прагнучи розробити нові моделі колективного житла, Пуйджанер вважає, що централізація приготування їжі в житлових будинках та сприяння побутовому життю можуть почати вирішувати ці проблеми.

Проєкт отримав премію Wheelwright від Гарвардського університету, а також суму у розмірі 100 тисяч доларів за дослідження наявних моделей комунальних резиденцій у всьому світі,

– йдеться у повідомленні.



Будинки мають приватні простори та спільні / фото: Archdaily

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Виявилось, що більшість сучасних людей хотіли б мешкати у спільних будинках, щоб подолати самотність та свою малу соціальну активність.

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