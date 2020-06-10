У США розробили програму, яка допомагає адаптувати дизайнерські проєкти під санітарні вимоги
Американський інститут архітекторів випустив програму для дизайнерів та архітекторів, які розробляють проєкти публічних просторів. Застосунок допомагає адаптувати до нових санітарних вимог не лише нові проєкти інтер'єрів, але й має допомогти оптимізувати теперішні приміщення.
Зокрема програма повинна допомогти безперешкодно відкритись магазинам та офісним приміщенням після пандемії, пише Archdaily.
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Стратегії пом'якшення наслідків пандемії коронавірусу були розроблені командою архітекторів, експертів з охорони здоров'я та інженерів.
Команда розробляє стратегії будівництва, щоб знизити ризик передачі COVID-19 та просувати стандарти соціального дистанціювання в приміщеннях.
Програма допоможе адаптувати публічні простори до нових вимог та викликів / Фото Archdaily
Існує три інструменти перевірки власного проєкту:
- План управління ризиками для будівель – аналізує нові проєкти та вказує на помилки дизайнера
- Інструмент оцінювання теперішніх будівель – дає широкий звіт щодо безпеки вже побудованих будівель: помешкання, офіси, ресторани, роздрібні магазини, школи та аудиторії.
- COVID-19 ArchMap – допомагає розробникам змінити незавершений проєкт та показує рівень безпеки для відвідувачів.
А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням