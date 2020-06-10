Американський інститут архітекторів випустив програму для дизайнерів та архітекторів, які розробляють проєкти публічних просторів. Застосунок допомагає адаптувати до нових санітарних вимог не лише нові проєкти інтер'єрів, але й має допомогти оптимізувати теперішні приміщення.

Зокрема програма повинна допомогти безперешкодно відкритись магазинам та офісним приміщенням після пандемії, пише Archdaily.

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Стратегії пом'якшення наслідків пандемії коронавірусу були розроблені командою архітекторів, експертів з охорони здоров'я та інженерів.

Команда розробляє стратегії будівництва, щоб знизити ризик передачі COVID-19 та просувати стандарти соціального дистанціювання в приміщеннях.



Програма допоможе адаптувати публічні простори до нових вимог та викликів / Фото Archdaily

Існує три інструменти перевірки власного проєкту:

План управління ризиками для будівель – аналізує нові проєкти та вказує на помилки дизайнера

Інструмент оцінювання теперішніх будівель – дає широкий звіт щодо безпеки вже побудованих будівель: помешкання, офіси, ресторани, роздрібні магазини, школи та аудиторії.

COVID-19 ArchMap – допомагає розробникам змінити незавершений проєкт та показує рівень безпеки для відвідувачів.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням