Стеля у ванній кімнаті: як не помилитися у виборі матеріалу – фото

Під час ремонту у ванній, не забувайте, що йдеться про найвологішу кімнату в будинку. Щоб стеля довго прослужила та не втратила зовнішнього вигляду, потрібно добряче подумати який саме матеріал вибрати.

Сучасні тенденції в будівництві дають змогу застосовувати багато варіантів для обробки, використати різноманітні матеріали.

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Матеріали для оформлення ванної кімнати

Фарбування стелі



Фарби повинні бути емульсійними / фото: Brooke Cagle

Найпростішим та найдешевшим способом оформлення стелі у ванній є її фарбування. Перед роботою варто вирівняти стелю шпаклівкою. При використанні фарби не губиться жодного сантиметра висоти кімнати, що є великим плюсом для низьких приміщень.

Пластикові стелі



В такому варіанті завжди лишаються шви / фото: Remontguru

Як один з варіантів обробки стануть пластикові панелі. Конструкція з таких плит легко приховає всі нерівності стелі без зайвого клопоту. Перевагою панелей є їхня вологостійкість та простота у догляді. Проте доведеться змиритись з швами на стиках плит.

Натяжні стелі



Полотно не дасть сусідам зверху затопити ванну / фото: Infosteli

Матеріал, з якого роблять натяжні стелі, не боїться затоплення. Натяжні стелі легко встановлюються та візуально додають висоти кімнаті. Ще одним плюсом є можливість друку на поверхні полотна. Головним мінусом такої стелі є її ціна. Полотно, з яким мають справу фахівці, коштуватиме набагато дорожче, ніж інші матеріали.

Керамічна плитка



Монтаж плитки на стелю дорого коштує / фото: Noviudom

Простий та очевидний матеріал для оздоблення стелі. Плитка дешева, довговічна та брудниться набагато рідше ніж пластик чи полотно. Мінусом буде складність монтажу. Щоб викласти плитку на стелі, потрібно витратити багато часу та сил.

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Вологостійкі шпалери



Спосіб нанесення рідких шпалер / фото: Kapitel

Обробити стелю у ванній склом, чи вініловими шпалерами теж є бюджетним варіантом. Також вони піддаються чищенню і їх легко замінити. Сьогодні магазини пропонують великий вибір в плані дизайну вологостійких шпалер. Популярними також стали рідкі шпалери.

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