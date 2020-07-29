Стерильність та рослини за склом: в Ізраїлі облаштували сучасний офіс посеред пустелі– фото
Світло, повітря та зелень – головні постулати, від яких відштовхувались дизайнери при розробці інтер'єру цього офісу. Стіни тут пофарбовані у білий колір та мають чорні вставки. Також тут облаштована вузька зелена зона за склом, натомість сам офіс розташований посеред пустелі.
Офіс побудували неподалік міста Єрухам, що розташоване в пустелі Негев, повідомляє Archdaily.
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Приміщення має білосніжні інтер'єри та довгий і вузький внутрішній дворик. Подвір'я засаджене зеленою зоною, яка повністю розташована за склом.
Отвір в даху дозволяє рослинам та людям отримати денне світло / Фото Archdaily
Над двориком є великий отвір, який додає денного світла та свіжого повітря в офіс.
Ззаду внутрішній дворик розділяє зал для конференцій та кімнату генерального директора, щоб обидва приміщення мали до нього доступ.
Дизайнери переконані, що усі працівники офісу повинні дихати свіжим повітрям / Фото Archdaily
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Спереду "акваріум" з рослинами стає вузьким, поки майже не зникає. У центрі дворика є невеличкий прохід, який дозволяє без скла доторкнутися до рослин. Білий колір стін служить лише нейтральним фоном для зелені та світла.
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