Світло, повітря та зелень – головні постулати, від яких відштовхувались дизайнери при розробці інтер'єру цього офісу. Стіни тут пофарбовані у білий колір та мають чорні вставки. Також тут облаштована вузька зелена зона за склом, натомість сам офіс розташований посеред пустелі.

Офіс побудували неподалік міста Єрухам, що розташоване в пустелі Негев, повідомляє Archdaily.

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Приміщення має білосніжні інтер'єри та довгий і вузький внутрішній дворик. Подвір'я засаджене зеленою зоною, яка повністю розташована за склом.



Отвір в даху дозволяє рослинам та людям отримати денне світло / Фото Archdaily

Над двориком є великий отвір, який додає денного світла та свіжого повітря в офіс.

Ззаду внутрішній дворик розділяє зал для конференцій та кімнату генерального директора, щоб обидва приміщення мали до нього доступ.



Дизайнери переконані, що усі працівники офісу повинні дихати свіжим повітрям / Фото Archdaily

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Спереду "акваріум" з рослинами стає вузьким, поки майже не зникає. У центрі дворика є невеличкий прохід, який дозволяє без скла доторкнутися до рослин. Білий колір стін служить лише нейтральним фоном для зелені та світла.

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