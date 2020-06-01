Дизайнерська студія "CUN" на початку минулого року спроєктувала інтер'єр будинку в Пекіні. Раніше тут розташовувався будівельний склад, а сьогодні будівля використовується як музей та соціальний простір. Сам інтер'єр виконаний в стилі гранж та з мінімальною кількістю денного світла.

Старий склад 60-х років майже не використовувався протягом тривалого часу, проте нещодавно представили готову багатофункціональну будівлю, пише Archdaily.

Читайте більше про стиль: Стиль гранж в інтер'єрі – особливості стилю, кольори та меблі

За словами дизайнерів, склад був у жалюгідному стані.



Напівтемрява є однією з особливостей дизайну / Фото Archdaily

Вперше приїхавши на майданчик, я побачив, що весь простір розділений та структурований в особливо хаотичному вигляді. Внутрішня стіна будівлі була прикрашена панелями, а стеля повністю почорніла,

– розповів один з дизайнерів.

Під час реновації інтер'єру дизайнери вирішили відновити естетику грубих бетонних стін. В результаті довелось витратити багато часу на відновлення первісної краси.



Стелі мають тогочасне класичне перекриття / Фото Archdaily

Загалом весь простір будівлі був поділений на три простори. Кожен з них має свої особливості інтер'єру, проте загально концепція лишилась незмінною – стиль гранж з невеликою кількістю світла та мінімум декору.

Простір на рецепції виконаний в світлих відтінках, а окрасою є мармуровий стіл. На другому поверсі, колірна гама стає темнішою. Тут дизайнери просто відновили старі бетонні стіни та майже не додавали елементів декору.



Третій поверх пропонує відвідувачам відпочити / Фото Archdaily

Читайте також: Камін в залі очікування: фото затишного інтер'єру аеропорту з Колорадо

Третій рівень виявився найтемнішим. Також тут облаштували зону відпочинку з диваном та м'якими кріслами.