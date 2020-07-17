Стиль рококо є логічним продовженням барокового напряму в інтер'єрі. Новий на той час він покликаний підкреслювати витонченість в будівлях різноманітного призначення. Сьогодні рококо застосовують в інтер'єрах квартир, приватних будинків та навіть банкетних залів чи холів готелів. Які кольори та особливості притаманні рококо – читайте в матеріалі.

Рококо виник на початку XVIII століття, повідомляє Дизайн 24.

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Особливості стилю рококо в інтер'єрі

Палітра кольорів стилю рококо



Рококо сьогодні не надто популярний стиль в інтер'єрі / Фото Rehouse

На відміну від важкого та пишного бароко з його насиченою кольоровою гамою, рококо в інтер'єрі вирізняється використанням пастельних кольорів. Стиль рококо в інтер'єрі має дещо спільне з бароко, та активно використовує настінний розпис.

Стіни



Стіни тут часто обрамляють золотом / Фото Legko

Стіни в цьому стилі прикрашають елементами ліпнини, картинами, розписом, декором та різним типом шпалерами. Часто стіни ділять візуально на кілька сегментів, заповнюючи кожен з них певним видом декору.

Стелі



Стелі в цьому стилі часто мають щедрі розписи / Фото Rehouse

Найважливішим пунктом при оформленні стелі є використання великої кількості декору, позолоти та ліпнини. Ліпнину пізніше фарбують в білий або золотий колір, використовують горельєфні зображення ангелів.

У центрі обов'язково є велика люстра, яка розрахована на велику кількість лампочок. Також не забувайте, що стиль рококо підійде для інтер'єрів з високою стелею.

Підлога



Підлога часто викладена плиткою / Фото Rehouse

У порівнянні з стелею та стінами підлога має набагато стриманіший декор. Для підлоги найчастіше беруть паркетну дошку, глянцевий ламінат, плитку або паркет.

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Важливою умовою для підлогового покриття, безсумнівно, є глянсовий блиск, що додає урочистості приміщенню. У спальні і вітальні підлогу часто застеляють килимами з декоративним малюнком.