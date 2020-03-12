Стиль ампір в інтер'єрі: особливості обробки та кольорів – фото

Витонченість та велич разом у французькому вимірі – найбільш показові ознаки ампіру в інтер'єрі будинку. Стиль родом із Франції схожий на класичний, проте має свої особливості. Які ці особливості та які кольори домінують в ампірі, а також поради щодо оформлення – читайте в нашому матеріалі.

Стиль за яким важливою є симетрія, також в інтер'єрі використовуються лапи левів, сфінксів, лебедів, які прикрашають ніжки і підлокітники диванів та крісел.

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Особливості стилю ампір

Меблі



Картини – важлива деталь в ампірі / фото: Рівне1

Обов'язкова відмінність меблів в стилі ампір є їхній орнаменталізм, різьблення у вигляді "імперської" символіки (шоломи, щити, лаврові вінки) є дуже популярними в цьому стилі.

Вузькі засклені серванти наповнюються помпезними сервізами і масивними статуетками на військову і історичну тематику.

Декор



Вигадливими орнаментами оздоблюються також і бильця ліжок / фото: Рівне1

Килими ручної роботи, масивні дзеркала і підлогові вази доповнюються живописними творами в пишних рамах.

Підлога

Підлоги варто робити з карельської берези, туї чи палісандра.

Стіни



Вигадливі вигини стін в стилі Ампір зазвичай викладаються мармуром / фото: Design-proekt

У випадку оформлення кімнат у стилі Ампір стіни прикрашаються колонами та викладаються мармуром, також можлива обшивка шпалерами.

Стелі

Стиль Ампір в інтер'єрі, при оформленні стелі оформлюється ліпниною або фресками.

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Кольори



Синій є кольором 2020 року / фото: Interior

У палітрі найчастіше з'являються синій, блакитний, червоний, білий, які рясно прикрашають бронзою і позолотою.

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