Стиль ампір в інтер'єрі: особливості обробки та кольорів – фото
Витонченість та велич разом у французькому вимірі – найбільш показові ознаки ампіру в інтер'єрі будинку. Стиль родом із Франції схожий на класичний, проте має свої особливості. Які ці особливості та які кольори домінують в ампірі, а також поради щодо оформлення – читайте в нашому матеріалі.
Стиль за яким важливою є симетрія, також в інтер'єрі використовуються лапи левів, сфінксів, лебедів, які прикрашають ніжки і підлокітники диванів та крісел.
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Особливості стилю ампір
Меблі
Картини – важлива деталь в ампірі / фото: Рівне1
Обов'язкова відмінність меблів в стилі ампір є їхній орнаменталізм, різьблення у вигляді "імперської" символіки (шоломи, щити, лаврові вінки) є дуже популярними в цьому стилі.
Вузькі засклені серванти наповнюються помпезними сервізами і масивними статуетками на військову і історичну тематику.
Декор
Вигадливими орнаментами оздоблюються також і бильця ліжок / фото: Рівне1
Килими ручної роботи, масивні дзеркала і підлогові вази доповнюються живописними творами в пишних рамах.
Підлога
Підлоги варто робити з карельської берези, туї чи палісандра.
Стіни
Вигадливі вигини стін в стилі Ампір зазвичай викладаються мармуром / фото: Design-proekt
У випадку оформлення кімнат у стилі Ампір стіни прикрашаються колонами та викладаються мармуром, також можлива обшивка шпалерами.
Стелі
Стиль Ампір в інтер'єрі, при оформленні стелі оформлюється ліпниною або фресками.
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Кольори
Синій є кольором 2020 року / фото: Interior
У палітрі найчастіше з'являються синій, блакитний, червоний, білий, які рясно прикрашають бронзою і позолотою.
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