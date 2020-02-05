Стиль ф'южн в інтерєрі – особливості, освітлення та кольори

Ф'южн – це саме той стиль, який ідеально підійде любителям "всього по трохи". Саме ф'южн передбачає суміш різних стилів інтер'єру. Як правильно облаштувати ф'южн вдома, які особливості стилю та яке освітлення і кольори найкраще підійдуть – читайте в матеріалі.

Головний ворог ф'южну – мінімалізм. Адже саме цей стиль передбачає велику кількість елементів декору.

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Особливості стилю ф'южн

Ніяких рамок

Прихильники ф'южну акцентують увагу, що стиль не ставить жорстких рамок і будь-яке поєднання виглядатиме красиво.

Тонка грань



Меблі в цьому стилі зазвичай дерев'яні / фото: Homediz

Як і в будь-якому іншому стилі, окрім мінімалізму, можна легко переборщити з декором та різними елементами дизайну. Саме тому до декорування варто поставитись спокійно.

"Анімалізм"

Важливою деталлю ф'южну є використання тваринних шкур або голови оленя чи бика. Не забувайте, що "тваринні" елементи не повинні бути справжніми.

Освітлення

Легко можна задіяти цілий ансамбль світильників, які стилістично не схожі один на одного. Добре впишуться настільні лампи, бра, торшери і меблеве підсвічування;

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Колір



Колір повинен відразу впадати в очі / фото: Буд-інфо

Кольори в стилі ф'южн зазвичай не є спокійними чи темними. В цьому випадку варто використовувати поєднання сміливих та яскравих кольорів.

Найпопулярніші:

зелений;

бірюзовий;

золотистий;

малиновий.

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