24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

Стиль лофт та блакитні сходи: пара дизайнерів креативно оновила власний таунхаус – фото

- Читать новость на русском
Сходи стали родзинкою будинку
Сходи стали родзинкою будинку / Dezeen

Двоє засновників Lagado Architects оновили власний таунхаус в Роттердамі, щоб отримати відповідний простір для творчої роботи. Парі не сподобалось стандартне планування та ремонт у будинку.

Блідо-цегляний таунхаус розташований у Нордерейланді, що в житловому мікрорайоні, оточеному річкою, пише Dezeen.

Вас зацікавить: Сучасний декор для дому: новинки, які прикрасять ваше житло – фото

Невдоволена стандартизованим планом поверху будинку для новобудов, пара переробила інтер'єр, щоб включити більш універсальні житлові простори, які можна було б використовувати для роботи чи гри.


Новобудови часто мають однакові інтер'єри / фото: Dezeen

Нам сподобалася ідея мати багатофункціональний простір в нашому будинку, щоб займатися творчістю,
– розповіли власники.


Кухня в будинку вийшла маленькою, але багатофункціональною / фото: Dezeen

Пара також додала яскраві кольори в інтер'єр та монументальні блакитні сходи, які простягаються від першого до третього поверху, а також на терасу.


Сходи здаються іграшковими / фото: Dezeen

На другому поверсі помешкання розташована кімната в стилі лофт. Тут стоїть письмовий стіл, де пара може працювати, а діти робити домашнє завдання.


Кімнати виконані в різних стилях / фото: Dezeen

Нагорі також є ванна кімната, облицьована м'ятно-зеленою плиткою.

Вітальня знаходиться на рівні землі та облаштована так, що краєвиди саду залишаються незайманими.

Читайте теж: Тривимірна панорама: в Португалії збудували будинок навколо вітальні з великими вікнами – фото


На подвір'ї облаштована невелика обідня зона / фото: Archdaily 

В будинку також встановили невелику барну стійку для сніданку безпосередньо перед вікном кухні, яка встелена вазонами.

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Круті будівлі Дизайн вітальні Дизайн Ідеї для інтер'єру
blog_ava
Як облаштувати маленьку кухню, щоб помістилось все необхідне: корисні поради
31 березня