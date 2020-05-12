Стілець-шезлонг на всі випадки емоційного стану: нестандартний проєкт від японців

Даний проєкт дизайнери розробили у співпраці зі студією THINKK. Колекція крісел налічує три позиції, які спроєктовані у вигляді шезлонгу. А перетворити їх на свій смак можна за допомогою чотирьох варіантів підлокітників.

Творці надихнулись діяльністю студії Мемфіса 1980-х років, заснований італійським архітектором та дизайнером Еттором Соттссасом, пише видання Deezen.

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Колектив Мемфіса народився у 1980 році під час зустрічі в міланській квартирі Соттссаса з колегами-дизайнерами Мікеле де Луккі, Джорджем Соуденом, Мартіном Бедіном, Наталі Дю Паск'є, Марко Заніні та Маттео Туном.



Стілець можна комбінувати на свій розсуд / фото: Deezen

Основним посилом дизайнерів Мемфісу є розширення функціональності. Саме такі постулати є основними і у японських колег.

Кожен зі стилів був розроблений для відображення різноманітних особистостей,

– пояснила студія Каої.

Форми стільця-трансформера можна поєднати із яскравими відтінками: жовтий, індиго, оливково-зелений та металевий хром.



Дизайнерський стілець дуже компактно складається / фото: Deezen

Дизайнери знайшли натхнення в кольорі через цитату Філіппа Старка: "Ви створюєте свою власну прикрасу. Ви вибираєте свій колір, вибираєте свій настрій. Якщо ви пригнічені, надягаєте яскраво-жовтий колір і ви щасливі".

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням