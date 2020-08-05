Італійський бренд Magis випустив стільці під назвою Bell Chair – легкий, моноблочний стілець, що виготовляється з переробленого поліпропілену. Крісла доступні у трьох кольорах та коштують 77 євро. Більше про нову розробку – в матеріалі.

Розробку можна використовувати як вдома, так і надворі, пише Dezeen.

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Дизайнер Костянтин Грчич розповідає, що нова розробка важить приблизно наполовину менше, ніж звичайний стілець.



Ще одна перевага крісел – вони не проникають / Фото Dezeen

2,7 кілограма – це трохи більше ніж половина ваги нормального крісла, – пояснив розробник.



Крісла є легкими, та водночас міцними / Фото Dezeen

Стілець виготовлений з промислових відходів і може бути перероблений знову пізніше. Втім, за словами Костянтина, таке крісло служитиме довго.



Поки доступні лише три кольори / Фото Dezeen

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Форму стільця розробник описує як "частину яєчної шкарлупи на ніжках". Ціна у 77 євро є доволі низькою за європейськими мірками, адже дизайнер економить на доставці та виробництві, але саме крісло є дуже міцним, а його виготовлення займає 1 хвилину.