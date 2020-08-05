Стілець, який виготовляється за 1 хвилину: нова розробка з Італії – фото
Італійський бренд Magis випустив стільці під назвою Bell Chair – легкий, моноблочний стілець, що виготовляється з переробленого поліпропілену. Крісла доступні у трьох кольорах та коштують 77 євро. Більше про нову розробку – в матеріалі.
Розробку можна використовувати як вдома, так і надворі, пише Dezeen.
До теми: Крісло-пазл: грузинський дизайнер створив стілець, який складається з 18 елементів – фото
Дизайнер Костянтин Грчич розповідає, що нова розробка важить приблизно наполовину менше, ніж звичайний стілець.
Ще одна перевага крісел – вони не проникають / Фото Dezeen
2,7 кілограма – це трохи більше ніж половина ваги нормального крісла, – пояснив розробник.
Крісла є легкими, та водночас міцними / Фото Dezeen
Стілець виготовлений з промислових відходів і може бути перероблений знову пізніше. Втім, за словами Костянтина, таке крісло служитиме довго.
Поки доступні лише три кольори / Фото Dezeen
Більше: Ковбойське сідло: концепт дивного дерев'яного стільця, який є надзвичайно зручним – фото
Форму стільця розробник описує як "частину яєчної шкарлупи на ніжках". Ціна у 77 євро є доволі низькою за європейськими мірками, адже дизайнер економить на доставці та виробництві, але саме крісло є дуже міцним, а його виготовлення займає 1 хвилину.
-
Електроенергія та електрокамін: скільки споживає, економічні електрокаміни, робота на обігріві11 червня , 13:12
-
Чорна кухня та білі стіни: стильний інтер'єр великої квартири з Португалії – фото31 липня , 09:34
-
Яскравий котедж в середземноморському стилі: неймовірні фото будинку з Австралії30 липня , 09:49