Стильне 20-те століття – дизайн переформатованої квартири у стилі модернізму з В'єтнаму
Цей проєкт зосереджений на зонуванні житлового простору. У квартирі мінімум деталей, натомість чимало геометричних візерунків круглий отвір, який веде у дитячу кімнату або різноманітні лінії на стінах.
Модерністська архітектура стала популярною у В'єтнамі наприкінці 20 століття. Популярні будівельні матеріали у Сполучених Штатах, стали модними й у Сайгоні, команда дизайнерів надихнулась нотками модернізму та вирішили перевітилити чотирикімнатну квартиру в стилі модерну, про це пише видання Archdaily.
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Дизайнерська студія замість гравію та гальки почала використовувати великі шматки білого мармуру зі скошеними кутами.
Інтер'єр не виглядає нудно, незважаючи на велику кількість сірого / Фото Archdaily
На вдосконалення цього проєкту у команди дизайнерів пішло майже три роки.
У квартирі передбачена бібліотека та дитяча кімната / Фото Archdaily
Дизайнери МАІ переконані, що ніщо не є таким цінним, як шанування традицій та ручна робота. Саме тому вони постійно наголошують, що архітектура модернізму є вартою уваги.
Кухня настомість світла та виконана у білих тонах / Фото Archdaily
Проєкт цієї квартири ніби повертає нас у будинки стильного В'єтнаму понад півстоліття тому.
Більше фото стилізованої квартири з В'єтнаму:
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