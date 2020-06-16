Стильне поєднання кольорів та урбаністичний дизайн: фото інтер'єру квартири з Португалії
В старій частині міста Каштелу-Бранко, яке зараз занепадає, дизайнери оновили інтер'єр двоповерхової квартири. Дизайн є яскравим прикладом поєднання популярних сьогодні кольорів та матеріалів – білих стін та дерев'яних вставок. Сам дизайн оформлений в стилі міського мінімалізму.
Будівля також має невелику антресоль на другому поверсі, пише Archdaily.
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Зовні будинок зберігає свій історичний фасад, а реновація торкнулась лише інтер'єру. В проєкті двоповерхового будинку перший відведений для кімнат відпочинку, а верхній для соціальних зон.
В дизайні квартири багато дерева / Фото Archdaily
Щодо матеріалів, ми хотіли, щоб проєкт був легким та приємним. Саме тому ми використали прості, але якісні матеріали, фарбуючи стіни та стелі у світлі відтінки, а оздоблення підлоги та меблів у соснову дошку,
– розповіли дизайнери.
Самі приміщення в квартирі є доволі вузьким, проте довгими.
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