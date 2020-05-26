Стіна з живих рослин: у США в офісі поставили величезну перегородку з квітами – фото

Каліфорнійська дизайнерська компанія Habitat Horticulture розробила проєкт інтер'єру офісного приміщення в центрі міста Окленд, штат Каліфорнія. Головною особливістю реновації стала велика "жива" стіна у вестибюлі. На ній висадили 26 видів рослин.

Гобелен поєднує найпоширеніші рослини, які ростуть в штаті, пише Metropolis.

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Ця інсталяція необхідна для того, щоб бути окремим витвором мистецтва – він потрібен для того, щоб зачаровувати людей, та змушувати їх заглянути на стіну із зворотного боку,

– розповіли у компанії.



На стіні присутні різні рослини / Фото Metropolis

Назва гобелену "Міські рослини" проводить аналогію між змішуванням рослинних у різних зонах штату та тим, як різноманітні громади об'єднуються в Окленді.



Кожна секція має свій порядковий номер / Фото Metropolis

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Всього тут поєднали 26 різних видів рослин та квітів. Така жива стіна стала першою у США.

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