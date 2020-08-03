Строгість та вишуканість: дизайн приватного будинка з напівпрозорою стіною – фото
Цей будинок розташований у мікрорайоні, який побудований на початку 50-х років у блокових будинках. Помешкання має задній двір, тож стіну з цього боку зробили напівпрозорою. В інтер'єрі домінує білий колір, а також строгий та водночас вишуканий дизайн.
В приміщенні переважають білі тони, пише Archdaily.
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Найбільше змін зазнала саме задня частина будинку, яка була повністю перероблена. Шукаючи контраст з головним фасадом, вирішили облаштувати велику металеву стінку, що покликана нагадувати візерунок традиційної португальської плитки. Стіна фільтрує сонячне світло, а також захищає будинок від зловмисників.
Власники також подбали про безпеку будинку / Фото Archdaily
На другому поверсі створили мансардний дах з трьома отворами для того, щоб надати більше житлового простору. В результаті нагорі відкривається прекрасний вид на сад. Тут облаштували спальні, ванну кімнату та кабінет.
На задньому подвір'ї також облаштували невелику терасу / Фото Archdaily
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Цокольний поверх перетворили в одну унікальну житлову зону, з'єднавши разом передпокій, вітальню та кухню.
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