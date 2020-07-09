Створена природою: в Австралії побудували приморський котедж з стіною зі скелі – фото
Неподалік Сіднею, що в Австралії, з'явився незвичний приморський будинок. Будівля має вбудовану піч для піци та підземну музичну кімнату. Інтер'єр тут виконаний у стилі гранж, проте головною особливістю є одна зі стін котеджу, якою послужила сусідня скеля.
Створити будинок з однією стіною, якою послужить скеля, надихнула архітекторів скеляста берегова лінія, пише Archdaily.
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За задумом архітекторів, фасад будинку повинен бути непримітним, а головні переваги апартаментів якраз і розташуються всередині. Центральним має бути почуття безпеки та щастя.
Зовні будинок абсолютно непримітний / Фото Archdaily
На першому поверсі тут спільні кімнати на зразок вітальні чи кухні. А задній двір із вбудованою піччю для піци, призначений для перебування на свіжому повітрі, та бути захищеним від південних вітрів.
Піч тут просто вбудована у стіну / Фото Archdaily
Справжнім викликом для архітекторів стало облаштування музичної та спортивної кімнати в підвалі приміщення.
Інтер'єр будинок повинен був показати бажання клієнта щодо простоти облаштування, без використання зайвого декору. Саме тому було вирішено використати стиль гранж.
В інтер'єр дуже мало декору / Фото Archdaily
Архітектори співпрацювали з місцевим будівельником, який допоміг власникам балансувати між якістю та ціною обраних матеріалів.
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Споруда є доволі екологічною, адже збирає дощову воду та використовує сонячну електроенергію. Проте головною особливістю будинку є його північна стіна, точніше відсутність стіни. Тут перегородкою служить скеля, на якій і будувалась сама будівля.
Дивіться більше фото будинку з стіною зі скелі:
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