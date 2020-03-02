Сучасні 3D каміни: обігрів та зволоження повітря

Особлива атмосфера і затишок у будь-яку пору року. Предмети інтер'єру та декору, дизайнерські меблі та сучасне обладнання представили українські та іноземні виробники на Міжнародному меблевому форумі у Києві.

Цьогоріч відвідувачів вражали креативністю інтер’єрних рішень та використанням сучасних технологій. Підтвердження тому – останні моделі парових електрокамінів Dimplex. Їх розробили за технологією 3D в Ірландії. Вони здатні обігрівати приміщення, використовуючи елементи естетики та зволожувати їх завдяки парогенератору. Ефект горіння створюється шляхом підсвічування пари.

Унікальна технологія запатентована. Каміни виготовляють на заводі в Ірландії, і там є цілий дослідний центр, де все це обладнання тестується. Є парогенератори, які безперервно працюють на стендах років 7 і їх тестують, щоб зрозуміти, на скільки максимально вони зможуть пропрацювати,

– розповів співвласник компанії "Екологія мікроклімату" Руслан Медвідь.

Каміни з 3D технологією можна облаштувати під дизайн будь-якого приміщення – від класики до хайтеку. Єдина умова – доступ до електромережі.

Каміни дуже економічні по електроенергії, бо всі вони мають LED-лампи, тому споживання не перевищує 200 Ват. А пожежна безпека і безпека для дітей та тварин теж є основним критерієм. Каміни не нагріваються більш ніж 60 градусів. Навіть при дотику до каміна ніхто не обпечеться і не постраждає,

– зазначив співвласник компанії "Екологія мікроклімату" Валерій Мухомор.

Деякі моделі парових електрокамінів змінюють колір, підлаштовуючись під інтер'єр або ж навпаки – слугують яскравим акцентом. До того ж, сучасними електрокамінами можна керувати за допопомогою смартфонів.

Подивитися і протестувати 3D каміни марки Dimplex і Royal Flame можете в шоурумах за адресою вул. Обсерваторна, 13/15 та вул. Ахматової, 35, Київ. Отримати детальну консультацію можна за телефоном (050) 5001737 або (097) 5001737.