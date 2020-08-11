Проєкт розширює межі та уявлення про традиційний офіс, як місце для роботи, багатофункціонального простору для проведення заходів та публічних переговорів.

Будівля включає різні робочі місця, місця для збору та відпочинку, а також центральну театральну сцену для розмов та вистав, пише видання Archdaily.

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Весь простір розроблений так, щоб він був відкритим та взаємопов'язаним, з постійною циркуляцією людей та максимальним використанням денного світла та природної вентиляції.



У просторому залі для конференцій багато місця / Фото Archdaily

Стіни та двері розміщували лише там, де вони потрібні. Скляні перегородки створюють відокремлені простори для приватних розмов.



Сходи розділяють приміщення на кілька рівнів / Фото Archdaily

Деревина приносить тепло в простір і врівноважує бетонну конструкцію будівлі, яка залишилася недоторканою. Різне тепло та режими освітлення для того, щоб відповідати різним потребам та настроям у просторі.



Інтер'єр бюро в індустріальному стилі / Фото Archdaily

Концепція дизайну полягає в його загальній простоті, використанні основних елементів і матеріалів та увазі до деталей.



Планування приміщення / Фото Archdaily

Всі сталеві та дерев'яні вироби, а також скляні перегородки та дзеркала були ретельно виготовлені місцевими замовниками-виробниками. А круглі дзеркала з підсвічуванням – це мистецька інтерпретація логотипу BURO.