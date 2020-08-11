Сучасний коворкінг та зал для зустрічей: яскраві фото проєкту у Казахстані
Проєкт розширює межі та уявлення про традиційний офіс, як місце для роботи, багатофункціонального простору для проведення заходів та публічних переговорів.
Будівля включає різні робочі місця, місця для збору та відпочинку, а також центральну театральну сцену для розмов та вистав, пише видання Archdaily.
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Весь простір розроблений так, щоб він був відкритим та взаємопов'язаним, з постійною циркуляцією людей та максимальним використанням денного світла та природної вентиляції.
У просторому залі для конференцій багато місця / Фото Archdaily
Стіни та двері розміщували лише там, де вони потрібні. Скляні перегородки створюють відокремлені простори для приватних розмов.
Сходи розділяють приміщення на кілька рівнів / Фото Archdaily
Деревина приносить тепло в простір і врівноважує бетонну конструкцію будівлі, яка залишилася недоторканою. Різне тепло та режими освітлення для того, щоб відповідати різним потребам та настроям у просторі.
Інтер'єр бюро в індустріальному стилі / Фото Archdaily
Концепція дизайну полягає в його загальній простоті, використанні основних елементів і матеріалів та увазі до деталей.
Планування приміщення / Фото Archdaily
Всі сталеві та дерев'яні вироби, а також скляні перегородки та дзеркала були ретельно виготовлені місцевими замовниками-виробниками. А круглі дзеркала з підсвічуванням – це мистецька інтерпретація логотипу BURO.