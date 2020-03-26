Сучасний декор для дому: новинки, які прикрасять ваше житло – фото
Які б стилі інтер'єру ви не застосовували для свого помешкання, в кінцевому результаті його відмінні риси все-одно формуватиме декор. Які сучасні елементи декору виходять сьогодні в тренди – читайте в нашому матеріалі.
Декор також допомагає розставити акценти в будинку, та привернути увагу до важливих місць.
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6 популярних елементів декору для дому
Випукле дзеркало
Одним з найпопулярніших елементів декору ж випукле дзеркало в дерев'яній рамі. Підійде для більшості стилів через свій нейтральний колір.
Практичної користі з нього небагато, проте воно стильно виглядатиме в спальні / фото: Homester
Килим з етнічним узором
Килими з етнічним узором стануть хорошим рішенням не лише для етніку, але й для скандинавського стилю, а також прованс, лофт та інші.
Килим з етнічним узором набирає популярності / фото: Homester
Білий кошик
Плетений білий кошик вдало доповнюватиме ванну у скандинавському стилі.
Такий кошик застосовують у вигляді декору, а також як кошик для білизни / фото: Homester
Підсвічник
Трикутні підсвічники на три свічки теж є одним з найкращих рішень для сучасного декору. Такі свічники підійдуть багатьом стилям, за винятком класичного та мінімалізму.
Стиль, якому найбільше підходять свічники – скандинавський / фото: Homester
Світильники
Підлогові світильники – абсолютно новий хід від світових дизайнерів. Вони допоможуть вам закцентувати увагу на важливих складових інтер'єру.
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Такі світильники "люблять" стилі лофт, гранж та індустріальний / фото: Homester
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