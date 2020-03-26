Сучасний декор для дому: новинки, які прикрасять ваше житло – фото

Які б стилі інтер'єру ви не застосовували для свого помешкання, в кінцевому результаті його відмінні риси все-одно формуватиме декор. Які сучасні елементи декору виходять сьогодні в тренди – читайте в нашому матеріалі.

Декор також допомагає розставити акценти в будинку, та привернути увагу до важливих місць.

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6 популярних елементів декору для дому

Випукле дзеркало

Одним з найпопулярніших елементів декору ж випукле дзеркало в дерев'яній рамі. Підійде для більшості стилів через свій нейтральний колір.



Практичної користі з нього небагато, проте воно стильно виглядатиме в спальні / фото: Homester

Килим з етнічним узором

Килими з етнічним узором стануть хорошим рішенням не лише для етніку, але й для скандинавського стилю, а також прованс, лофт та інші.



Килим з етнічним узором набирає популярності / фото: Homester

Білий кошик

Плетений білий кошик вдало доповнюватиме ванну у скандинавському стилі.



Такий кошик застосовують у вигляді декору, а також як кошик для білизни / фото: Homester

Підсвічник

Трикутні підсвічники на три свічки теж є одним з найкращих рішень для сучасного декору. Такі свічники підійдуть багатьом стилям, за винятком класичного та мінімалізму.



Стиль, якому найбільше підходять свічники – скандинавський / фото: Homester

Світильники

Підлогові світильники – абсолютно новий хід від світових дизайнерів. Вони допоможуть вам закцентувати увагу на важливих складових інтер'єру.

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Такі світильники "люблять" стилі лофт, гранж та індустріальний / фото: Homester

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