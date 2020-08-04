Лондонський дизайнер Адам Натаніель Фурман створив серію яскравих килимів, які беруть підказки з древніх руїн середземноморських міст. Загалом до колекції увійшло 13 різних моделей. Більше фото килимів дивіться в матеріалі.

Деякі килими виготовлені з новозеландської вовни, та є ручною роботою, повідомляє Dezeen.

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Кожен графічний килимок був зроблений з використанням графічних елементів, які були знайдені в Італії чи Греції.



Килими тут мають цікавий "геометричний" декор / Фото Dezeen

Я наполегливо працюю, щоб переконатися, що все, що я розробляю, втілює в собі непохитну чуттєвість, виражену кольором, текстурою, візерунком, формою та орнаментом,

– розповів Фурман.



Кожна з робіт має свою назву / Фото Dezeen

Колекція килимів включає прямокутний дизайн під назвою Діпілон – в честь давньогрецького художника.

Серія квадратних килимів, забарвлених у контрастні яскраві відтінки тут фігурує під назвою Пантеон. Ця серія натхненна мармуровою підлогою з середземноморських країни, а кольори тут змінюються в залежності від геометричної фігури, яка зображена на килимі.

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Дивіться більше фото колекції килимів: