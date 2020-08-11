Колектив дизайну на базі Туріна Studio Nucleo створив серію хроматичних предметів меблів, побудованих для створення піксельного ефекту для виставки в галереї Nilufar. На виставці It’s All About Color презентували італійську студію Nucleo, яка випускає пастельні відтінки своєї білої колекції меблів Primitiv

Кожна з геометричних деталей, до яких належать: велика підлогова лампа, підвісний світильник, диван, крісло та обідній стіл, перероблені та оживлені в м'яких відтінках блідо-рожевого, м'ятного зеленого, канарко-жовтого та запиленого синього, пише видання Deezen.

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Кожен дизайн, зроблений вручну, унікальний і оброблений нетоксичною смолою. Дизайнери надихнулись роботами швейцарсько-французького архітектора Ле Корбюзьє та російських художників Василь Кандинського та Казимира Малевича.



Меблі виглядають доволі дивно / Фото Archdaily

Як пояснює студія, його колекція "Примітивні" – це шана митцям. Поки Primitive відкриває виставку з шести частин, колекцію студії Relief покажуть в липні, серпні, вересні та в жовтні.



Нестандартний дизайн оцінить нішева аудиторія / Фото Archdaily

Раніше студія Nucleo створила трав'яний стілець, що складається з картонної рамки, яка стає сидінням, коли її заповнюють землею, покривають насінням трави і залишають рости з часом.